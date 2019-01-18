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衝衝衝！政委們將「雙軌認養」22縣市　主動盤點、追蹤政策計畫

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▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者季相儒攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院「地方中央協調會報」逐漸成形，據了解，政委們將採取「雙軌模式」認養縣市，9名政委除了唐鳳之外，各自認領2、3個縣市，對口就是縣市首長，但若有專業議題須協助還是由原議題的負責政委處理，且政委除了被動接受縣市求救之外，也得主動盤點、追蹤地方的政策計畫；行政院發言人Kolas Yotaka受訪時則指出，相關細節最快21日會對外宣布。

蘇貞昌指示成立「中央地方建設協調會報」，陳其邁日前指出，將與政務委員分工，未來讓縣市首長透過此平台，整合地方建設的意見、預算和資源，再提報院會，提高溝通的效率。

經過陳其邁協調後，據了解，未來各縣市和部會之間的溝通管道依舊存在，與會報並不衝突，各縣市仍可向主管部會提出競爭型計畫、施政規劃或建設需求，但若與部會的溝通發生窒礙或涉及跨部會協調事項時，將由認領的政委召集協調，政委的對口則是縣市首長。

▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

政委們將採取「雙軌模式」認養縣市，9名政委除了唐鳳之外，各自認領2、3個縣市，但若有專業議題須協助，例如觀光，還是會交由原議題的負責政委處理，且政委除了被動接受縣市求救之外，也得主動盤點、追蹤地方的政策計畫。

行政院發言人Kolas Yotaka受訪時則表示，「中央地方建設協調會報」重點應該是客製化與任務型為主，以各縣市提報的議題為主規劃，並非固定時間的會報，其餘相關細節最快21日會對外宣布。

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關鍵字：行政院,蘇貞昌,陳其邁,政委

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