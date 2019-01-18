黨產會又遭法院打臉　國民黨酸：已到了無法自圓其說的地步

▲國民黨舊中央黨部。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者賴于榛／台北報導

不當黨產處理委員會去年5月認定國民黨出售舊中央黨部大樓一案有問題，處分追徵國民黨追11億3973萬多元，但最後遭台北高等行政法院裁准停止執行全案定案。再度獲勝的國民黨18日指出，黨產會確實已經到了無法自圓其說的地步，如果還不願面對事實，就是藐視憲法、忽視法治。

黨產會去年5月認定國民黨出售舊中央黨部大樓一案有問題，從借用、租用到承購都於法不合，因此向國民黨追徵出售價額11億3973萬多元，但國民黨向法院聲請停止執行「反制」，台北高等行政法院裁准通過停止執行，黨產會不服再提抗告，最後最高行政法院17日駁回抗告，全案底定。

追徵黨產路上又輸一場，黨產會則表示，對此裁定表示尊重，但如同黨產會抗告時發布的新聞稿中所言，黨產會行政處分執行時，並未將國民黨的合法收入列為執行標的，國民黨合法權利並不會因為行政處分的執行受到影響，沒裁定停止執行的必要。





▲國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨文傳會副主委洪孟楷則認為，黨產會確實已經到了無法自圓其說的地步，從過去到現在法院裁定維持一貫的見解，要求停止執行，因為這會對於遭執行的財產難於回復，這樣的裁定就是為了保障任何團體的財產權，這是憲法所賦予所有中華民國國民的權力，黨產會如果不願面對事實，就是藐視憲法、忽視法治。

洪孟楷強調，合法與否絕非一個行政機關黨產會說了算，目前黨產會侵犯國民黨甚深，日後如判決確定黨產會敗訴，這中間過程中社會資源的浪費，是否由黨產會委員薪水中扣除？才算公允。

對於轉型正義，洪孟楷還有意見，他說，維護國家資產是全台兩千三百萬人共同責任，但絕不是打著正義大旗，實際做對付政敵的操作就是轉型正義，過去九合一選舉人民已經用選票告訴執政黨不要再拼政治，如今一再執迷不悟，看來唯有用選票讓黨產會下架，才能真正地擺脫這種違憲亂紀的惡質鬥爭。