侯友宜吸納「衝浪基地」當政見　蘇貞昌很大氣「我們都會幫忙」

▲中角沙珠灣。（圖／翻攝自新北市旅遊觀光局網站）

記者賴于榛／台北報導

新北市長侯友宜17日赴行政院會指出蘇貞昌選戰提出的新北126計畫與青春山海線相同，想尋求中央支援，振興觀光。對此，行政院長蘇貞昌18日即刻視察位於北海岸、過去曾想打造成衝浪基地的中角沙珠灣，更替侯友宜緩頰指出並非把政策學走，而是侯市長現在受選民所託，一定有很多想做的事情，「我們都會幫忙」。

侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕三都列席行政院17日院會，三人都強調院會氣氛和諧，侯友宜表示，他和院長其實有十二年的交情，對院長都非常尊重，尤其在這段時間有很多的指導，非常感恩，所以在院會討論事項時也表達了十二萬分的感謝，更在報告有關觀光的時候，特別提出來蘇貞昌曾經提過了新北126計畫，因為與他的青春山海線是一致的，未來將討論納入政策。

對於政見跟蘇貞昌雷同是否擔心被酸，侯友宜昨日受訪就強調這些都是他先提的政見，後來蘇貞長也提出類似的，表示大家看法一致，英雄所見略同，重點是好好地做展現效率。





▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

蘇貞昌則是18日即刻視察位於北海岸、過去曾想打造成衝浪基地的中角沙珠灣，他說昨天院會侯市長提到怎樣讓中角沙珠灣更美、更好、更有用，過去他跟這裡也很熟，提出希望建設成為衝浪基地，藉以帶動觀光、培養選手、美化地方也增加建設，因此侯市長提出後，他院會後就決定來看看。

「地方發展，中央幫忙，全國都會好是大家共同期望」，若能打造成衝浪基地，蘇貞昌認為這樣能培養優秀選手，讓選手有嶄露長才的機會，也是為國爭光，且衝浪已經成為2020東奧項目，中角沙珠灣又是非常好的衝浪景點、地點，應該要建設起來，成為衝浪基地，培養選手部分旁邊的中角國小也有長年的專案培養計畫。

媒體追問，有網友說侯友宜都在學蘇貞昌，蘇貞昌則緩頰指出並非把政策學走，而是侯市長現在受選民所託，一定有很多想做的事情，「中央能夠幫忙的，我們都會幫忙」。

▲中角沙珠灣。（圖／翻攝自新北市旅遊觀光局網站）