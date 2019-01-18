檢警合作沒問題　司法警察最怕純被使喚當司機、送資料

▲內政部次長陳宗彥。（資料照／記者張榮恩攝）

記者賴于榛／台北報導

過往檢警合作辦案，常傳出「檢大警小」的爭議，甚至也有要求司法警察當司機、送資料等行為出現，擔任過司法警察的人就說，檢警合作查案當然沒問題，但總不能一直收「空白支票」。對此，行政院政委羅秉成日前召開協調會議，討論《調度司法警察條例》修正或廢除事宜，會議也初步達成共識，未來「被告監控」部分原則都到地檢署報到，降低第一線員警負擔。

事實上，《調度司法警察條例》是民國34年所訂立，年代久遠，第1條明定，檢察官因辦理偵查執行事件，有指揮司法警察官、命令司法警察之權，推事於辦理刑事案件時亦同；內文第9條則指出，司法警察受檢察官、推事之指揮命令者，應即照辦，不得藉詞延擱；第11條也指出，司法警察官及司法警察，辦理本條例規定事項，著有成績或有廢弛職務之情形者，該管首席檢察官或法院院長得逕予嘉獎、記功、記大功或申誡、記過、記大過，其廢弛職務情節重大者，並得函請該管長官予以撤職或其他處分。

獎懲大權與工作內容掌握在檢察官手中，實務執行上就讓司法警察有些怨言，過往就發生過彰化地檢署檢察官要赴殯儀館相驗，但公務司機須於下午5時前簽退並返回地檢署，因此乾脆向北斗偵查隊調派1名偵查佐擔任「臨時司機」，一日就來回奔波130公里。

海巡署也發生過偵查員查獲改造手槍20多枝，但當時屏東地檢署檢察官懷疑該偵查員製作檢舉筆錄有瑕疵，雖經他字案偵查後發現該名偵查員證明是清白的，全案不起訴，但檢察官仍發文給原機關政風單位要求對他清查，結果本來已經要晉升的偵查員，遭處分調職，也同時失去晉升機會。

擔任過司法警察的人就說，檢警合作查案當然沒問題，但總不能一直收「空白支票」。羅秉成16日召開協調會議，討論《調度司法警察條例》修正或廢除事宜據了解，當日參與的單位包括內政部警政署、行政院海巡署、調查局、廉政署、憲兵隊等可能為司法警察的單位幾乎都到齊，發言也十分完備。

據了解，會中對於「被告監控」回歸地檢署，以及未來文件往來可以用雙掛號處理的，就不讓員警再支援都有正面共識，只是會議未下定論，各單位將持續彙整資料與說法，年後才要再議，年後二次會就將定案修廢與否。

陳宗彥受訪時則說，對於警政署提議「被告監控」回歸地檢署一事，確實法務部有正面回應，而現場各單位都有共識，也就是司法官與司法警察還是要充分合作，對於條例存廢或是修正也有廣泛交換意見，重點是檢警調在犯罪防治上必須一體。