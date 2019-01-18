桃機手提關卡「只針對疫區旅客」　陳吉仲實測：增加7至15min

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

行政院長蘇貞昌近日視察非洲豬瘟防疫情況時，要求手提行李需達到100％檢驗，也讓外界擔心春節期間是否會拖延到安檢時間。農委會主委陳吉仲今（18）受訪時說，機場通關有三道關卡，第一關是航警局，只針對非洲疫區的旅客，並不是所有人，預計7至15分鐘就能通關，耽誤大家時間請多包涵，之後會用X光機檢驗，已經在建置中。

陳吉仲在台北流行廣播電台節目中說，蘇貞昌就任後的第一個公開行程就是視察桃園機場，代表院長非常重視。他特別解釋，托運行李一直以來都已達到100％防疫，而手提行李則是在五個機場達100％，只有小港機場、桃園國際機場沒有，在院長的提醒之下，也在16日提升到100％。

▲蘇貞昌14日視察機場防疫。（圖／行政院提供，下同）

陳吉仲指出，第一關在內政部航警局做檢查跟宣導，先做好阻絕工作，遊客可自行將豬肉製品放置丟棄桶，要到了第三關被海關查獲才會罰20萬，希望達到警示效果。面對春節搭機人潮爆增，他坦言，相當擔心對岸為了壓低成本，把染病的豬拿去做食品加工，感謝海巡署每艘船都檢查，達到有效防疫。

「只針對非洲裔區，不是所有遊客！」陳吉仲表示，自身已經實際走過通關路線，上述提及的三道關卡中第一關就是航警局，每天有112個航班，最多15分鐘，最短7分鐘，為了達到100％的防疫效果，耽誤國人10分鐘左右的時間，請大家多多包涵，目前正在建置X光機，未來能大幅縮短檢驗時間。

▲陳吉仲強調，托運行李早已達到100％防疫。

至於北農總經理、董事長人選，陳吉仲回應，去年12月中就跟北市府推薦翁震炘，全部按照合作機制進行，是從「專業」角度出發，只要雙方都同意，再經過董事會運作。面對外界批評大灑幣就能改革，他回應，只要對農業是好的建議，批判都沒關係，都可以接受。

未來，陳吉仲希望能調整補助預算，讓農民收入可以增加，穩定之後才不用擔心後顧之憂，農業才能往前邁進。他指出，農委會20年前預算約400億，現在300億，農民來自農業部門的收入，每個家庭大概還是有20至30萬，代表政府在預算的分配跟執行出了問題，後續會把福利政策、產業政策區分開來。

▲陳吉仲說自己出身農家。（示意圖／CFP）