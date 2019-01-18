看過的都有歲數！網推「雞心開關」共同回憶…心中有陰影

▲網友分享古早時代的雞心開關。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

這勾起大家「被電」的回憶！有網友貼出一組古早的電燈開關，引發熱烈迴響。許多人直呼曾經被電過，「這個太可怕了啦！我一定是小時候被電傻的...」、「三段式電人開關」、「小時候阿公阿嬤家有」。

有網友在「爆廢公社」臉書社團貼出照片問「有看過這個的人應該都有年紀了吧！」照片中的是以前早期三合院常見的日光燈大小燈推式開關，外型像一顆陀螺，中間有根塑膠棒，棒子露出白色部分代表開日光燈，棒子露出紅色部分代表開小夜燈，棒子在中間則是關燈；至於上半部的部分，幾條電線連接燈泡的部分俗稱「吊鍊仔」。

▲塑膠棒露出白色部分代表開日光燈。

其實這「雞心開關」在爆廢公社中時常有網友po上來分享，有人說「 以前進阿嬤房間黑漆漆，每次手都在空中撈來撈去」、「我家小時候的日光燈開關，紅的是小燈，白的是日光燈，中間是關燈」、「我以前都覺得它長得很像雞心」、「小時候常常玩，把它推來推去的」、「一邊小燈一邊大燈...懷念啊」、「哥點亮的不是燈是回憶」、「釣出一堆老人啦」、「這種我們做水電的都叫做 『懶O』」。

▲塑膠棒露出白色部分代表開日光燈。

許多人則想起被電的回憶，「小時後被電過之後，對這種都超大陰影」、「嚇死我的東西！手濕濕的也電我，沒穿鞋子也電我，踮腳尖也電我...地板濕還是電我！這個太可怕了啦！我一定是小時候被電傻的...」、「這個超會漏電」、「原來大家都常被電，我還以為我家的會電人而已」、「 我家還有欸，我每次都被電」。