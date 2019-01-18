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洗衣機愛吃襪子！「6雙不同款式」全剩一隻腳...網曝「2招神解決」

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▲洗衣機會吃襪子，6雙不同款式全剩一隻腳。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲洗衣機會吃襪子，6雙不同款式全剩一隻腳。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

你曾經有衣服消失在洗衣機裡的經驗嗎？一名網友在臉書上貼出一張照片，圖中有6種不同款式的襪子放在洗衣機上，全都只剩下一隻，他無奈地說，家中的洗衣機怎麼那麼愛吃襪子，剩下一隻根本就不能穿了。不少網友也哀號道，洗衣機會吃襪子的都市傳說是真的，但有2個方法可以解決這個問題。

網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「傳說中，洗衣機專門隻襪子維生，而且就只吃一隻而已」，他的6雙襪子在進了洗衣機之後，全都只剩下一隻腳，放在洗衣機上面，看起來非常孤單寂寞，「有人跟我一樣襪子穿到最後或洗完之後，就是只會剩下一隻嗎？都是一隻襪子是要怎麼穿啦！」

許多網友也深受這個問題苦惱，哀號聲此起彼落，「我以前都會生我媽的氣，為什麼襪子好好的都可以洗不見！等到我一個人住一個人洗襪子才知道，都市傳說都是真的」、「我家的會吃內褲」、「目前腳上都不同樣式」、「原來大家都有這經驗，到底襪子是去那了」。

有專業的網友透露了2招杜絕洗衣機吃襪子的方法，「因為有這個魔咒，所以我後來都是同樣花色款式買一打」、「所以我都買一樣的永遠能湊一對」、「所以襪子都要買一樣的，就不用擔心少一隻」，還有網友說，「洗衣袋是好朋友」，其實把襪子都放進洗衣袋，就不用擔心洗到不見了。

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關鍵字：爆廢公社,洗衣機,襪子,洗衣袋

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