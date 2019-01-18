皮夾一包放10年！男自嘲「紫菜湯調理包」　老司機秒淚...捕獲角落亮點

▲說出來到是淚阿......。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

看著大票網友都在分享「X年前後」的照片，男網友也跟風玩一波，但他不是po出對比照片，而是訴說一段心酸故事。只見他從皮夾拿出塵封10年、完好無缺的一包保險套，不到一天時間，已超過萬人按讚，有人獻上安慰，也有許多老司機笑問，「是沒套還是沒女朋友」、「你是不是都中出」。

男網友昨夜在「爆廢公社」分享一張組圖，左邊是2009年，他在皮夾裡放進保險套，沒想到相隔10年，早已過期的套套仍未使用，包裝完整的躺在夾層內，他不禁自嘲，「比悲傷更悲傷的故事！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

許多網友乍看以為是調理包，還是內行人曖昧的回應才恍然大悟，不禁笑說「為怎麼要留泡麵的胡椒包」、「我一開始沒看懂」、「剛以為是防腐劑...看留言才知道」、「我還以為是調味包過期了」；而幽默的原po也跟著起鬨，「其實是紫菜湯調理包。」

對此，老司機們紛紛表示，「別怕...一樣的故事，台灣到處是」、「過期了，買新的啦」、「人就是要換位思考，這10年來都無套中出呢」、「傳家寶，好好收藏」；另外，還有眼尖網友看到右上角的一團衛生紙，笑虧「你的孩兒在裡面」，而他立刻解釋，是擦眼淚用的啦！

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