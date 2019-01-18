看電影爆米花快速飄移…女生同時尖叫！他速開閃光驚見「鬼現身」

▲看電影時，爆米花竟然飄移！拍照驚見餓死鬼。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

生活中心／綜合報導

摸黑看電影，竟然出現恐怖「偷吃」事件！一名網友在臉書上透露，他在電影院看電影時，竟然有人正在偷吃他的爆米花，他反應快、趕緊用手機拍照，還打開了閃光燈，竟然意外捕捉到「餓死鬼現形」，現場女生甚至開始尖叫！

網友在臉書社團「爆廢公社」PO照片表示，他去板橋大遠百看電影，看到一半覺得手很痠，就把爆米花先放到地板上，當他後來想吃時，突然發現怎麼紙袋越來越遠？當他正懷疑是隔壁的民眾偷拿來吃，結果紙袋卻發出窸窸窣窣的聲音。

「聲音滿大聲！」原PO說，因為窸窸窣窣的聲音超乎一般民眾吃爆米花的聲音，於是整排人都轉過來看，剎那間，爆米花的紙袋突然被快速拖走，「不誇張！超快！」紙袋從他坐的G6位置，拖到大概G14、15的位置那，「我還以為我在看《厲陰宅》，然後那排女生同時尖叫腳高高抬起。」

原PO反應超快，正當他看到紙袋快速拖走，他想起華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）抓鬼的方法，於是他使用相機，閃光燈一開，餓死鬼們瞬間現形！原來鏡頭拍攝到的「餓死鬼」是一隻大老鼠。

文章一出，網友們紛紛留言：「去電影院看迪士尼主角！算你賺到」、「這隻米奇才是賭命轉運手」、「這鼠應該是慣犯了」、「牠家還有妻小，小米奇愛吃爆米花」、「我也在板橋遠百3廳看他奔馳兩次過」、「嚇死人了！這種我不行」、「電影院的小寵物專吃掉地上的食物」、「應該比看厲陰宅恐怖吧」、「會忽然嚇一跳是真的」、「這也能抓到，還有照片為證！很強耶」。