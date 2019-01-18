觀光列車「洄瀾之心」半年虧損800萬！　花蓮業者終止合約

▲普悠瑪號列車「洄瀾之心」平日搭乘率僅剩5成。（圖／翻攝自洄瀾之心粉專）

記者胡順惠／台北報導

看好東部旅遊商機、一票難求等商機，花蓮旅宿業者向台鐵承租普悠瑪號列車「洄瀾之心」，1年投入1億2千萬承租，去年7月從台北首發至花蓮，首次提供車加酒服務，成功引起話題。沒想到，上路才半年，受到地震、翻車等事故影響，搭乘率僅剩5成、損失800萬，業者14日與台鐵終止合約。

台灣東部風景美麗，是許多人想放鬆身心的最佳選擇，不過長久以來「一票難求」，想玩必需提前預訂車票。龐大的旅遊商機，讓花蓮怡園渡假村決定一年花費1億2千萬，向台鐵簽約「洄瀾之心」普悠瑪觀光專列，時間從去年6月30日到今年6月29日，每天往返各一班台北到花蓮直達車，推出車票加飯店的套裝行銷，也是首次由單一民間業者標租台鐵專列。

▲「洄瀾之心」除了花上百萬請藝術家彩繪列車，也在車內提供解說。（圖／記者陳豐德攝）

據了解，「洄瀾之心」原本在去年2月10日就要上路，不料上路前發生花蓮大地震，同時也震垮花蓮觀光，歷經重建完成，列車終於在7月1日從台北首發，好不容易在10月上旬由虧轉盈，又發生普悠瑪在宜蘭翻車，事故後3天就接到3000多張的退票，搭乘只剩5成。

▲2018年2月6日花蓮發生大地震，震垮花蓮觀光。（圖／台電提供）

業者在「洄瀾之心」上耗盡心思，除了花上百萬請藝術家彩繪列車，也在車內提供解說、伴手禮選購等服務，雖然假日搭乘率高，但平日平均搭乘率僅剩5成。怡園渡假村總經理陳義豐指出，合約內容要求搭乘率須達81.3％，雖然低於標準時，有花東地區永續發展基金預算補助經費，但業者還是要自行負擔金額，粗估損失超過800萬。

▲2018年10月21日發生普悠瑪翻車意外，洄瀾之心也受到波及。（圖／記者游芳男翻攝）

「乘客權益不受影響！」陳義豐表示，雖然14日與台鐵中止合約，將經營權還給台鐵，但已購票民眾的權益不會受到影響，仍保障到6月29日。台鐵花蓮運務段長吳金添則說，台鐵收回列車經營權後，扣除原預訂車票旅客座位後，餘票將釋回訂票系統供一般民眾訂票，分別為5932及5931車次。