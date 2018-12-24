守護自然美景　白河警淨山e起來

▲白河警分局結，辦理登山健行及淨山活動，除讓員警親近自然，強健身心外，亦能讓員警隨手做環保。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為善盡社會責任，並強化員警環保意識，白河警分局結合12月警察常年訓練，辦理登山健行及淨山活動，除讓員警親近自然，強健身心外，亦能讓員警隨手做環保。

本次主要淨山路線為白河區雞籠山沿線，沿途大家邊爬山邊揮動夾子，撿拾垃圾，讓這個環境更美、讓山林更充滿綠意，還給山林原有潔淨。登山客見狀，紛紛豎起大拇指「按讚」，並提醒旁邊同伴稱，待會要將自己帶來的垃圾帶下山。

關仔嶺風景區地靈人傑，雞籠山沿途有指標導引，步道的兩旁亦有高大的樹木遮蔭，空氣清新、舒適宜人。許多遊客喜愛到此健行，享受著芬多精的氣息。尤其是來到了最高點，視野極佳，登高遠望，可以俯瞰綿延的白河水庫、白河、後壁等市區全貌，美景盡收眼前，歡迎大家共同踏訪。





白河分局長斯儀仙表示，本分局人數雖少，但愛護山林不落人後，此次淨山活動，同仁熱心響應，為社會貢獻一己之力量，希望透過此次活動達到拋磚引玉的效果，帶動更多人加入重視環保的行列，重視及愛護我們美麗的家園，也為我們的健康加分，鼓勵大家一起走向陽光、走向山野，身為地球公民之一份子，希望由小處發光，帶動大家關心山林。