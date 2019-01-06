酒後鬥毆亮槍仍遭打爆滿身血　衰男辯：自己跌倒的

▲台南市白河警分局據報處理打架糾紛時，查獲周姓男子涉嫌持有制式貝瑞塔手槍1把、子彈23顆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河警分局據報處理打架糾紛時，發現被人打得滿身是血，卻稱是自己跌倒不用警方處理的62歲周姓男子涉嫌持槍，警方曉以大義後，周嫌交出制式貝瑞塔手槍1把、子彈23顆，全案偵訊後依違反槍砲罪嫌法辦。

警方說白河分局長安所副所長黃清平與菁寮所副所長蕭安男，於1月4日晚上6時許擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案後壁區新東里圓環發生打架糾紛，警方到達現場時發現1名住後壁區的62歲周姓男子（有麻藥、傷害、恐嚇、槍砲等前科）滿身是血，卻向警方稱是自己跌倒，不用警方處理。

副所長黃清平發現周嫌傷勢嚴重，應以救人為優先，即通知消防局派員救護，消防局救護車到達現場時，周嫌仍堅持不願就醫，員警雖認事有蹊翹，然為顧及周嫌生命安全，仍將其強行送醫救護，並派員訪查現場民眾以瞭解案發經過。

警方查得知周嫌與一群朋友一起喝酒，酒醉後發生口角，雙方大打出手，鬥毆過程中周嫌疑似有亮槍，但仍被打的遍體鱗傷。陪同就醫員警，在送醫途中與周嫌懇談，曉以大義後周嫌終於卸下心防，主動交付制式貝瑞塔手槍1把，再於其座車後車廂取出制式子彈23顆，警詢後全案依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警局長黃宗仁特別指派警政監黃光榮代表，到白河分局長安派出所頒發「破案茶」，慰問承辦員警辛勞。

台南市警局長黃宗仁獲悉，特別指派警政監黃光榮代表到白河分局長安派出所頒發「破案茶」，慰問承辦員警辛勞，鼓勵員警們繼續為治安努力，讓民眾安居樂業。

白河分局長斯儀仙對員警積極查獲案件表示欣慰；查緝槍械犯罪及執行安居專案是當前治安重點工作，絕對不容許任何暴力犯罪危害人民生命、身體及財產安全。