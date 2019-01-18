　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中美90天談判期剩1個月　劉鶴月底訪美面臨2大挑戰得「啃硬骨頭」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國國家主席習近平首席財經智囊、國務院副總理劉鶴。（圖／資料照）

▲中國國務院副總理劉鶴。（圖／資料照）

大陸中心／綜合報導

根據中國商務部發布的訊息，國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日訪美，針對經貿問題進行磋商。這次談判距離「90天期限」僅剩1個月，商務部研究院國際市場研究所副所長白明形容，劉鶴此次訪美得「啃硬骨頭」，中美兩國如何在短時間內達成共識，以及確立有效機制避免美國再次出爾反爾，都將是嚴峻的挑戰。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）與中國國務院副總理劉鶴針對兩國貿易問題協商。（圖／路透社）

▲中美就貿易問題於12月13日首次協商，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）與劉鶴（右）。（圖／路透社）

根據《21世紀經濟》報導，商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，「新一輪中美經貿談判正從元首層、主管層、技術層三個層級來推進」，作為中美經貿磋商中方的代表，「劉鶴此番赴美開展磋商，一方面說明此前的技術層磋商已取得一定進展，雙方在一定程度上做好了準備；而在解決分歧方面，中國是有足夠誠意的」。

此次貿易談判將面臨兩大問題，首先是「時間緊迫」，白明表示，「月底的磋商距離3月1日的90天期限僅剩1個月，如何達成一項雙方都能滿意的協議是一個嚴峻的挑戰」；另一項難題則是「確立有效的執行機制」，以避免2018年美國出爾反爾的情況。

▲▼中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明。（圖／中新社）

▲中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明。（圖／中新社）

在磋商內容上，白明認為，「劉鶴赴美將面臨著『啃硬骨頭』的挑戰，首當其衝就是結構性問題，目前中美在技術轉讓、知識產權、國企補貼、非關稅壁壘等結構性問題上分歧較大，但雙方也有可能取得新進展。」

從新修訂的《外商投資法》來看，中國已明文規定「不得利用行政手段強制轉讓技術」，即使如此，白明表示，在過去「中國從未強制企業轉讓技術，但中國願意在新法律中加以明確以回應外企的關注」，且「一定不會以損害自己的長遠發展為代價，來換取不公平不對等的貿易協議」。

值得注意的是，美國將14類基礎和新技術列入出口管制清單，包括生物技術、人工智能與深度學習、定位導航、機器人、數據分析、量子信息和傳感、增材製造、腦-機接口、先進材料等多個領域。

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

儘管反對聲強烈，但美國商務部預計將發布這份「出口管制清單」的正式提案。對此，商務部新聞發言人高峰指出，在美方徵求意見期間，其他國家的相關行業組織、企業和研究機構普遍表達擔憂，「中方始終認為，科技發展成果應該得到有效的保護，同時也應該讓世界各國人民共享。希望有關國家審慎處理，採取建設性的舉措，避免給正常的國際貿易和科技合作帶來影響」。

白明指出，美國準備實施的這14項技術出口管制，和美國國家安全的關聯過於牽強，「這些技術大部分都是民用領域，比如人工智能等在軍用領域應用非常少，與國家安全掛鉤幾乎沒有根據。實際上，後者只是藉口，美國真正的目的是通過技術封鎖，來保持自身在這些領域的競爭優勢」。

中國前駐舊金山、紐約總領館經濟商務參贊何偉文日前分析，「中美關於貿易平衡的磋商，不能只強調中國多進口美國的初級商品，更應將放寬美國技術出口限制納入到討論範圍中來」。

另外，有關「中國高科技產品存在安全風險」的說法，高峰表示，「這是對中國企業和中國產品捕風捉影、毫無根據的無端指責」，「中國科技的創新和發展，不是對世界的威脅」。

ET快訊
蕭敬騰撩到理科太太！她全程少女甜笑…面癱症一秒痊癒
吃到「檳榔王」痛苦倒地！桃園男搶救半小時不治
Tony帶兒去美國…隋棠不捨送機！Max一轉身網笑了

關鍵字：白明,商務部,劉鶴,貿易談判,高峰,貿易戰

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江蘇成中國首入「9兆俱樂部」省分　 GDP超越澳、俄、西班牙

清晨遭陌生男搶擄拖進「後車廂」　女學生拚死抵抗逃魔爪

影／搭車睡一半衣褲「溫熱濕濕的」…女客驚見醉男露鳥噴尿

華聞快遞／陸商務部推動「工業品下鄉，農產品進城」

中美90天談判期剩1個月　劉鶴月底訪美面臨2大挑戰得「啃硬骨頭」

影／司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

影／一諾千金！　高雄里長劉德文奔波兩岸15年　背老兵骨灰「回家」

三年找回8000人　揭秘「今日頭條」大數據尋人術

影／攜手「今日頭條」兩岸尋親　《ETtoday新聞雲》獲年度榮譽合作媒體獎項

交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

尾牙拚了！台積電員工剃張董頭　網友讚超強馬屁：這年終不得了

江蘇成中國首入「9兆俱樂部」省分　 GDP超越澳、俄、西班牙

清晨遭陌生男搶擄拖進「後車廂」　女學生拚死抵抗逃魔爪

影／搭車睡一半衣褲「溫熱濕濕的」…女客驚見醉男露鳥噴尿

華聞快遞／陸商務部推動「工業品下鄉，農產品進城」

中美90天談判期剩1個月　劉鶴月底訪美面臨2大挑戰得「啃硬骨頭」

影／司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

影／一諾千金！　高雄里長劉德文奔波兩岸15年　背老兵骨灰「回家」

三年找回8000人　揭秘「今日頭條」大數據尋人術

影／攜手「今日頭條」兩岸尋親　《ETtoday新聞雲》獲年度榮譽合作媒體獎項

交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅

因為通訊軟體！劉雨柔爆前男友「拿剪刀架她脖子」飆罵

12星座1月愛情運勢！射手感情運大旺、巨蟹辛苦卻因此成長

白河警辦小小警察新體驗　教幼童遵守交通

高鐵、開車樣樣try！林佳龍曝「台中通勤族」心境：別覺得奇怪

澳網／瑞士特快車橫掃第三輪　生涯17度叩關16強

10個月嬰兒「嘴裡全是廚餘餿水」慘送命！　全因為媽媽這個「致命疏忽」

中職／征服你的味蕾！Lamigo耳掛式咖啡登場

史密斯兜售風波　獨行俠首選是將他留下

喝花酒指名大奶妹無套硬上還辯工程界慣例　判囚12年半

五六七八年級生尾牙最愛藝人大公開　五月天「十連霸」奪下團體寶座

大陸熱門新聞

司機爆頭亡　救到一半白影1秒飄..

交往1月就分手　她被砍成血人昏..

不讓小英片面解讀「一國兩制」　..

LV包狂褪色　官方稱：大陸空氣..

大陸媒體聯訪　任正非首談孟晚舟

一諾千金！　高雄里長劉德文奔波..

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全..

里長伯揹骨灰　助老兵跨海歸鄉

台企聯新春聯誼　王屏生：支持「..

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

攜手「今日頭條」兩岸尋親　《E..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

黑衣男猛踹車　下秒遭輾狂求饒

學辛芷蕾髮型變狗啃　她手機被打..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／「CCTV國家品牌計劃」涉嫌違法

在17日下午召開的商務部例行新聞發布會上，商務部新聞發言人高峰透露，應美國財政部長和貿易部長的邀請，劉鶴副總理將於1月30日至31日訪美，與美方就兩國經貿問題進行磋商，共同推動落實兩國元首重要共識。其中，針對美方要求的服務及金融業開放，以及智財權保護等方面，將是劉鶴此行的拍板把關重點。（中新社）

陸商務部證實　劉鶴月底赴美磋商

2019上半年避風險　蘋果光黯淡換「ORANGE」發光　

陸2018跨境電商進出口總額增50%

陸商務部：今年要做好一促兩穩

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

屬「豬」或姓「朱」有好康

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

STUDIO A i8手機不用一萬

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞全線封閉

館長合照正妹女警！手臂和頭圍一樣粗

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

李沛旭脫外套⋯蔡淑臻深V也輸了

她深夜下班沒半通阿嬤未接來電！萬人哭慘

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面