中美90天談判期剩1個月　劉鶴月底訪美面臨2大挑戰得「啃硬骨頭」

▲中國國務院副總理劉鶴。（圖／資料照）

大陸中心／綜合報導

根據中國商務部發布的訊息，國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日訪美，針對經貿問題進行磋商。這次談判距離「90天期限」僅剩1個月，商務部研究院國際市場研究所副所長白明形容，劉鶴此次訪美得「啃硬骨頭」，中美兩國如何在短時間內達成共識，以及確立有效機制避免美國再次出爾反爾，都將是嚴峻的挑戰。

▲中美就貿易問題於12月13日首次協商，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）與劉鶴（右）。（圖／路透社）

根據《21世紀經濟》報導，商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，「新一輪中美經貿談判正從元首層、主管層、技術層三個層級來推進」，作為中美經貿磋商中方的代表，「劉鶴此番赴美開展磋商，一方面說明此前的技術層磋商已取得一定進展，雙方在一定程度上做好了準備；而在解決分歧方面，中國是有足夠誠意的」。

此次貿易談判將面臨兩大問題，首先是「時間緊迫」，白明表示，「月底的磋商距離3月1日的90天期限僅剩1個月，如何達成一項雙方都能滿意的協議是一個嚴峻的挑戰」；另一項難題則是「確立有效的執行機制」，以避免2018年美國出爾反爾的情況。

▲中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明。（圖／中新社）

在磋商內容上，白明認為，「劉鶴赴美將面臨著『啃硬骨頭』的挑戰，首當其衝就是結構性問題，目前中美在技術轉讓、知識產權、國企補貼、非關稅壁壘等結構性問題上分歧較大，但雙方也有可能取得新進展。」

從新修訂的《外商投資法》來看，中國已明文規定「不得利用行政手段強制轉讓技術」，即使如此，白明表示，在過去「中國從未強制企業轉讓技術，但中國願意在新法律中加以明確以回應外企的關注」，且「一定不會以損害自己的長遠發展為代價，來換取不公平不對等的貿易協議」。

值得注意的是，美國將14類基礎和新技術列入出口管制清單，包括生物技術、人工智能與深度學習、定位導航、機器人、數據分析、量子信息和傳感、增材製造、腦-機接口、先進材料等多個領域。

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

儘管反對聲強烈，但美國商務部預計將發布這份「出口管制清單」的正式提案。對此，商務部新聞發言人高峰指出，在美方徵求意見期間，其他國家的相關行業組織、企業和研究機構普遍表達擔憂，「中方始終認為，科技發展成果應該得到有效的保護，同時也應該讓世界各國人民共享。希望有關國家審慎處理，採取建設性的舉措，避免給正常的國際貿易和科技合作帶來影響」。

白明指出，美國準備實施的這14項技術出口管制，和美國國家安全的關聯過於牽強，「這些技術大部分都是民用領域，比如人工智能等在軍用領域應用非常少，與國家安全掛鉤幾乎沒有根據。實際上，後者只是藉口，美國真正的目的是通過技術封鎖，來保持自身在這些領域的競爭優勢」。

中國前駐舊金山、紐約總領館經濟商務參贊何偉文日前分析，「中美關於貿易平衡的磋商，不能只強調中國多進口美國的初級商品，更應將放寬美國技術出口限制納入到討論範圍中來」。

另外，有關「中國高科技產品存在安全風險」的說法，高峰表示，「這是對中國企業和中國產品捕風捉影、毫無根據的無端指責」，「中國科技的創新和發展，不是對世界的威脅」。