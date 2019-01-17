華聞快遞／大陸國務院副總理劉鶴　1/30將訪美展開經貿磋商

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

《北京》國務院副總理劉鶴 1/30將訪美展開經貿磋商

在17日下午召開的商務部例行新聞發布會上，商務部新聞發言人高峰透露，應美國財政部長和貿易部長的邀請，劉鶴副總理將於1月30日至31日訪美，與美方就兩國經貿問題進行磋商，共同推動落實兩國元首重要共識。其中，針對美方要求的服務及金融業開放，以及智財權保護等方面，將是劉鶴此行的拍板把關重點。（中新社）

《新疆》祭惠民大禮包 城鎮新增就業45萬人

據新疆政府工作報告顯示，2019惠民大禮包分為8大方面，包括城鎮新增就業45萬人以上；完善全民免費健康保險；實現60.64萬貧困人口脫貧；完善林果等特色農產品托市收購政策，擴大其在內地市場的銷售規模；實施「旅游+」戰略，力爭旅游收入總額增長40%以上；開工建設烏魯木齊—准東鐵路雙線電氣化改造工程，建成克拉瑪依—塔城鐵路等等。（人民網）

《香港》流感肆虐44人死亡 部分幼稚園停課

香港幼稚園成為流感重災區，13至14日就有44宗流感個案，15日又新增21宗，目前共有5間幼稚園爆出病情，109名孩童染病。在此狀況下，部分幼稚園宣佈停課。此外，15日又傳有5名成人染病、2宗死亡案件，目前已錄得113宗嚴重流感個案、44人死亡。（明報）

《北京》CCTV國家品牌計劃涉嫌違法 中央廣電總台被約談

據國家市場監管總局網站消息，針對群眾反應強烈的「CCTV國家品牌計划」廣告用語涉嫌違反《廣告法》問題，市場監管總局於17日約談中央廣電總台。目前，總局已責成北京市市場監管局依法立案調查。市場監管總局指出，一段時間以來，一些媒體和企業在廣告中宣稱所謂「國家品牌」，既誤導消費者，又破壞公平競爭市場秩序，群眾對此反應強烈。（中新網）

▼國家品牌計劃推動經營由廣告銷售向品牌服務升級。（圖／央視網）

《北京》今年1.23億人免繳個稅 減稅規模將超3000億

今年1月1日起，新個稅法在提高5000元（人民幣，下同）起徵點的基礎上，增設子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等6項專項附加扣除。有專家測算，本輪個稅改革將會減稅超過3000億元，如果加上個稅專項抵扣政策，累計減稅規模有望達到4000億元左右。此外，個稅起徵點提高和六項專項附加扣除使得1.23億人免繳個人所得稅。（證券日報）

《上海》微軟全球最大人工智能和物聯網實驗室落戶

微軟全球最大的人工智能和物聯網實驗室16日落戶上海，位於張江科學城人工智能島，總面積2800平方公尺，計划於4月正式開始運營，這是微軟亞太首家、全球第三家相關實驗室。該實驗室建成後，每年可為符合要求的入選企業提供涵蓋「創意孵化、設計研發、市場合作、運營輔導」等7大階段、端到端的智能制造產品研發的創新升級服務。（中新網）

《北京》11城市試點國家組織藥品集中採購和使用

國務院辦公廳17日印發的《國家組織藥品集中採購和使用試點方案》指出，預計選擇北京、天津、上海、重慶、沈陽、大連、廈門、廣州、深圳、成都、西安作為試點城市，國家組織藥品集中採購和使用試點，實現藥價明顯降低，減輕患者藥費負擔；降低企業交易成本，淨化流通環境，改善行業生態等。（中新網）

《福建》廈門成唯一新房掉價城市 下跌0.4%

國家統計局日前公佈去年70個城市住宅銷售價格統計，廈門成為唯一一個新房價格比2017年低的城市，下跌了0.4%。據統計，廈門新房價格自2018年8月起不斷下降，且排名均在倒數5名內，截止同年11月，新房價值同比由漲轉跌。此外，二手房價格同比也下降了5.6%。（澎湃新聞）

▼福建省廈門市。（圖／CFP）