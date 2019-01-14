陸海關總署：2018跨境電商進出口總額增長50%

▲海關總署新聞發言人李魁文。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

不只外貿總值創歷史新高，中國2018跨境電商進出口總額也增長了50%！海關總署新聞發言人李魁文14日表示，2018年通過海關，跨境電子商務管理平台零售進出口商品總額達到1347億元，增長50%，其中出口561.2億元，增長67% ，進口785.8億元，增長39.8%。

根據《中新社》報導，國務院新聞辦公室發布「2018年全年進出口情況」，李魁文指出，通過海關跨境電子商務管理平台零售進出口的商品，2018年總額達到1347億元人民幣（約6136元新台幣），增長了50%。為了應對這麼龐大的數字，海關總署將針對跨境電子商務零售進口和出口，規劃資訊化系統，實現對稅收管理、額度控制、申報管理等功能的優化、升級，並進一步滿足跨境電子商務海關監管業務需要。

▲海關貨櫃區。（圖／中新社）

李魁文表示，跨境電商一直是海關監管的重要領域；《電子商務法》2019年1月1日正式實施，明文規範有關跨境電子商務海關監管、保護消費者權益和知識產權等領域。其中，海關總署積極配合商務部，研究、制定了過渡期後跨境電商新的監管總體方案，公告《海關總署關於跨境電子商務零售進出口商品有關監管事宜》，將跨境電子商務監管的適用範圍、參與主體責任等要求加強約束，包括增加了一系列新的監管服務措施，進一步規範強化了跨境電子商務的監管。

日前大陸商務部部長鍾山表示，今年要做好「一促兩穩三重點」，包括促消費，穩外貿、穩外資。在穩外貿中「穩市場」部分，要培育30個重點海外市場，並促進跨境電商發展，擴大陸企發展空間，可見2019年跨境電商將成為大陸市場發展的一項重點項目。