陸商務部：2019年要做好「一促兩穩」　適切處理貿易爭端

▲中美關係因貿易戰而緊張。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

在全球經濟不明朗，加上中美關係因貿易戰而漸行漸遠的影響，中國大陸經濟面臨不少挑戰。大陸商務部部長鍾山近日接受陸媒訪問時表示，今年要做好「一促兩穩三重點」，即促消費，穩外貿、穩外資；此外，也要辦好第二屆進博會、妥善應對中美經貿摩擦、推進自貿試驗區建設和探索自由貿易港等三項重點任務。

綜合陸媒報導，鍾山11日接受陸媒聯訪時指出，2018年中國大陸商品消費將突破38萬億元人民幣（約173億元新台幣），增長9.1%左右，連續5年成為經濟增長第一拉動力，穩步邁向第一商品消費大國。鍾山也提到，商務部今年將從供給側發力，繼續深入實施消費升級行動計劃，包括提升城市消費、擴大鄉村消費、創新流通方式及發展服務消費。

▲大陸商務部部長鍾山。（圖／路透社）

鍾山又稱，面對複雜多變的國際環境，要認真落實貿易強國行動計劃，推動外貿「穩中提質」，其中要推動的是「五個優化」，分別為優化國際市場布局、優化國內區域布局、優化商品結構、優化經營主體、優化貿易方式。此外，也要做好「三項建設」，即建好外貿轉型升級基地、支持國際營銷服務網絡建設以及推進境外品牌展等貿易促進平台建設。

論及當前中美經貿關係，鍾山表示「做好中美經貿摩擦應對工作」。他說道，2018年12月1日，中美兩國元首在阿根廷成功會晤並達成重要共識，我們將按照中央統一部署，認真落實兩國元首共識，推進中美經貿磋商談判工作，深化對美州市、工商界、民間合作，維護中美經貿關係穩定，促進合作共贏。

鍾山也提到，「將精心辦好第二屆進博會，深入貫徹習近平總書記『辦出水平、辦出成效、越辦越好』的重要指示，持續打造國際一流博覽會，高規格辦好主場外交；高水平辦好論壇，提高虹橋國際經濟論壇的國際影響力，高質量辦好展會，展出更多優質商品、技術和服務，滿足企業發展進步需要，滿足人民美好生活需要。」

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