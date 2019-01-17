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傳美要起訴「華為竊密」　《環時》批：心胸狹小、高度自私

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▲華為。（圖／CFP）

▲華為在美處處碰壁。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《華爾街日報》16日引述知情人士報導，美國聯邦檢察官正對華為刑事調查，原因是該公司涉嫌竊取美國合作夥伴的商業機密，包括T-mobile US用於測試智慧手機的技術。對此，大陸官媒《環球時報》今（17）日發表評論稱，美國對華為的打壓充分顯示了其戰略心胸的狹小，它處在全球引領者的位置上卻高度自私，缺少應有的風範。

大陸通訊巨擘華為近來遭到美國、日本、澳洲等國「封殺」，華為創辦人任正非的女兒孟晚舟也在上月於加拿大被捕，引發中、美、加外交關係震盪。中共人民日報旗下的《環球時報》今天發表評論表示，如果美國聯邦檢察官真的在做這樣的訴訟準備，這表明華盛頓決心採取一切手段打壓華為，今後華為還可能遭遇更多麻煩。

▲▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲《華爾街日報》16日報導提到，美國正在調查華為竊密案，可能很快起訴。（圖／達志影像／美聯社）

評論提到，華為是從發展中國家崛起的全球一流電信公司，美國對華為的打壓充分顯示其戰略心胸的狹小；它不願意看到華為崛起背後的積極意義，完全局限於本國的利益，處在全球引領者的位置上，卻高度自私、缺少應有的風範。此外，美方強行對華為、中興貼政治標籤的行為，也是「科技麥卡錫主義」，早晚要自食其果。

面對美方打壓，評論表示，「很多中國人都對處於風暴眼的華為有信心，相信它的意志不會被壓垮，它的技術能力為它提供了應對挑戰的充裕空間。」

評論也稱，華為將能夠透過與客戶的不斷合作，來證明自己的清白，也證明出於安全原因而拒絕使用華為設備是多麼錯誤的決策；此外，希望中國政府在保護本國企業不被政治歧視方面多想辦法，那些以非正當理由參與打壓中國企業的國家和公司，都應當付出相應的代價。

★圖片為版權照片，由CFP、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：華為,竊密,美國,中美關係,T-mobile,華爾街日報,智慧型手機

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