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把朋友砍頭再剁手腳餵魚！4煞互咬卸責　兇刀震動帶領警方破案

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記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名加拿大籍男子（顏伯萊）於去年8月遭友人殺害，遺體被分成多塊丟進新店溪，新北地檢署認為美籍刺青師孫武生、非裔男子Bent（班特）涉嫌殺害顏柏萊，依殺人等罪起訴2人；另協助棄屍的美籍男子Hobbie（何傑生）、台籍男子吳宣，也被依幫助傷害致死罪嫌起訴。新北地院於本月17日上午10點開準備庭。

警方表示，顏伯萊是北台灣大麻供應商，且每次進行毒品交易時，都用同一支手機與毒友聯繫，去年5月開始被警方鎖定，循線逮捕多名與他交易的毒蟲，而顏伯萊也曾因持有大量大麻被員警逮捕，但事後僅接受勒戒，後來他有意淡出販毒生意，又拒絕分享毒品買家資訊，因此孫武生和班特懷疑他是警方線民，決定將其殺害。

▲▼加拿大籍外師遭人殺害分屍，警方找到死者手機。（圖／記者林裕豐攝）

▲加拿大籍男遭人殺害分屍，警方找到死者手機。（圖／記者林裕豐攝）

留在命案現場的兇刀，插在沙洲上，由於沒有生鏽，應該是新品，這讓警方士氣大振，覺得應該就是兇刀，但是送驗後，刀身上不但沒有指紋也沒有血跡，無法直接連結上命案，讓專案小組十分氣餒，只能轉頭去調監視器，但是堤防外的監視器設備老舊，影像模糊，難以確認身分，外界關切此案，破不了案，壓力沈重。

後來傳出兇刀在半夜發生奇怪震動，引發警方注意，決定用最笨的方法，人工搜查兇刀的來源，專案小組成員一家一家找，從永和找到萬華，終於找到賣出刀具的專賣店，利用店內的監視器逮到幫忙買刀的吳宣，再從他口中問出黑人嫌犯班特，後來又從班特得知其餘涉案人，案件才順利偵破。

▲▼加拿大籍男子Ryan遭殺害分屍，警方「以刀追人」才有辦法破案，上圖為與兇刀同款刀具。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲加拿大籍男遭殺害分屍，警方「以刀追人」才有辦法破案，上圖為與兇刀同款刀具。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方私下透露，兇手孫武生的腦袋相當清楚，對於偵訊似乎早已做好準備，在5個小時的偵訊期間中僅承認曾經有到過現場，但沒有與死者見過面，甚至與Bent（班特）發生供詞互咬的情況，期間提到女友與家人還一度落淚。

至於非裔男子班特，在偵查中表示，孫武生落網前，他不敢吐實，害怕孫會對他不利；法官庭訊時，他坦承損壞屍體犯行，但是否認動手殺人，還兩度淚灑法庭，哽咽到無法言語。他直言，孫武生殺害顏伯萊後，恐嚇他說他已是共犯，他害怕自己會跟死者一樣被殺害，不得以才會參與分屍；但供詞與孫武生幾乎完全相反。

▲▼永和分屍案主嫌孫武生菲律賓落網畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲主嫌孫武生菲律賓落網畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

法官考量班特坦承損壞屍體，否認殺人，仍見其涉犯殺人罪、損壞及毀損屍體罪犯罪嫌疑重大，加上他為美國籍隨時可持護照出境，因此裁定繼續羈押；至於禁見部分，考量到他偵訊時已對案情多次清楚交代，檢察官就此亦無意見，因此裁准解除禁見。

美籍男子Hobbie（何傑生）部分，他只坦承有買汽油、煙火到現場，但不知孫武生等人在殺人棄屍，否認涉犯幫助傷害致死。但法官認為何男供詞與其他人不符，加上何男在關鍵案情上多次避重就輕，因此認為他仍有勾串可能，訊後裁定續押禁見。

唯一的台籍嫌犯吳宣，他供稱沒有涉案，只是單純買刀，但是另外兩名外籍嫌犯都一口咬定吳宣有幫忙，甚至施放煙火當信號，吳男案發後以30萬元交保候傳，偵訊後也被依幫助傷害致死罪嫌起訴。

▼永和分屍案，凶嫌Bent與吳男遭移送。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼永和分屍案，凶嫌Bent與吳男遭移送。（圖／記者趙永博翻攝）

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