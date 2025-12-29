　
社會 社會焦點 保障人權

高雄妙齡女墜樓亡　家屬控男友涉殺人！檢：積極審視相關事證

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區今年11月20日發生一起女子墜樓死亡案件，當時警方初步研判無外力介入，朝輕生方向處理結案，不過，死者家屬近日對案情提出重大疑義，指控女子男友涉有殺人、過失致死、傷害及恐嚇等罪嫌，並已正式提出刑事告訴；對此，檢方表示，會積極檢視相關事證。

▲墜樓案發生之前，監視器拍下雙方有推擠衝突 。（圖／當事人律師提供）

▲墜樓案發生之前，監視器拍下雙方有激烈推擠衝突，寵物犬嚇到躲到角落。（圖／當事人律師提供）

這起案件發生在11月20日上午，警方獲報一名25歲的林姓女子被發現自鼓山區一棟大樓墜落至中庭，經救護人員到場確認已明顯死亡，由於現場未發現明顯打鬥痕跡，警方當時初步排除外力介入，並依程序通報檢警相驗。

檢察官在11月21日進行相驗，死者的父親、同居的林姓男友（30歲）現身殯儀館，林女父親一度臉色凝重、氣憤的質問林姓男友到底發生什麼事？但男友似乎也交待不清，檢警確認家屬對死亡原因無異議後，開立相驗證明書結案。

▲▼鼓山墜樓 。（圖／記者吳世龍攝）

▲死者父親在相驗時，質問死者男友（右一）到底發生什麼事？（圖／記者吳世龍攝）

不過，死者家屬向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示近日已經委託律師向檢方遞交刑事告訴狀，指稱案發當天死者與同居男友在鼓山區明誠四路一棟大樓內，因男方飼養的貓咪走失問題爆發激烈爭執，男方疑在爭吵過程中，對死者施以掌摑、推擠等肢體暴力，並以死者飼養多年的比熊犬作為威脅，恫稱「若找不回貓，就拿妳的狗換命」，造成死者極度恐懼。

家屬的告訴狀內容提及，死者在短暫外出取回手機期間，曾傳訊息向友人求救，表示「如果我沒出現，請幫我報警」，顯示當時意識清楚，並非處於輕生狀態。

家屬主張，死者返家後曾向同居男友絕望詢問「我拿我的命還好不好」，男方明知死者情緒已瀕臨崩潰，卻未加以安撫或阻止，最終死者自陽台墜樓身亡，認為男方對死亡結果至少具有間接故意，依法應追究其刑責。

告訴狀另指出，男方先前的暴力與恐嚇行為，已屬製造高度危險的前行為，對死者生命安全具有防止義務，卻未防止悲劇發生，涉犯過失致死罪；此外，案發前的掌摑、推擠行為，另涉傷害罪；以殺害寵物相逼，則涉恐嚇危害安全罪。

對此，檢方表示，對於年輕生命的逝去相當重視，將在收到家屬的告訴狀後，積極、慎重的審視相關事證，依法進一步偵辦釐清。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

