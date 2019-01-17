女大生劈腿和前任上床「來點好玩的」　男友狂打70通！她喊：救我

▲女大生劈腿和前男友上床，卻控訴自己遭性侵。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

社會中心／新北報導

新北市一名女大生指控，到夜店喝酒後遭張姓前男友性侵；期間，女大生的許姓男友焦急地狂打70通電話，聽到女友喊「救我」立刻報警。但檢方發現，女方前後供詞不一，且她還跟好姐妹說「我跟他（張男）沒什麼，來一點好玩的」；因此認定張男罪嫌不足，做出不起訴處分。

《聯合報》報導，女大生控訴，2018年4月，她與張男（23歲）及朋友在台北市信義區夜店喝酒過生日；張謊稱要送喝醉的她回家，卻把自己帶回他的住處性侵。張則否認犯行辯稱，和女方交往過，慶生前幾天復合，當時是要對方酒醒後才送她回家，還跟爸爸介紹「這是我女友」；但盥洗後，兩人自然而然發生關係，女方當時還說她劈腿。

檢方調查，女大生的許姓男友在當天凌晨3小時內，共打了70通電話給女友，只有打通一通但僅有6秒就被掛掉。許男證稱，天亮接到女友的來電，有聽到另一頭的男生說「不用找她了」，但她喊「救我」，因此立刻報警。

女大生事後控告張男性侵，但檢方發現，她前後說法不一、供詞反覆，加上她曾傳簡訊給閨蜜，「我想要玩，就是說我想要跟別的男生上床」、「但是當下有覺得好玩」、「但我也沒拒絕你懂嗎」、「我很對不起男友」，認定張的乘機性交或強制性交犯行罪嫌不足，因此不起訴。