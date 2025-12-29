　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北市前議員陳科名入股建商收賄1300萬　重判10年8月定讞

▲▼民進黨新北市議員陳科名。（圖／翻攝臉書）

▲民進黨新北市前議員陳科名，收賄上千萬元再遭判刑定讞。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾經四連霸的民進黨籍新北市前議員陳科名，先前因收賄20萬元協助業者處理違建緩拆，遭判刑7年10月定讞，目前已經在監服刑。但檢方又查出，他收受多家建商的賄賂，施壓新北市府以加速取得建照，總計收賄1307萬餘元。一二審將他重判有期徒刑10年8月，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞，陳科名在監獄內刑期再增加。

判決指出，陳科名曾經選上改制前的臺北縣議會第16屆議員、改制後的新北市議會第1、2、3屆議員，任期自任期自2006年3月1日起至2022年12月24日止，總計擔任近16年的議員。但他卸任前就陸續爆發貪污收賄案件，因此未能繼續受選民信任，黯然落選。

本案為檢調單位查出，蔡姓的土方業者認為陳科名具有議員身分，打算藉他的議員身分對建管主管機關表達關切、催促進度，以加速審照核發流程，並儘早取得建築執照、使用執照，以利及早開工、建屋出售，藉此減緩銀行融資還款壓力俾提高獲利。因此蔡男在2011、2012年間就邀約陳科名入股，希望藉此提升他旗下2間土方公司獲得其他建商青睞，以承包工程之機會。陳科名答應後，以妻子的名義，投資並持有蔡男某公司15％股份，另以隱名投資方式，持有蔡男另家公司20％股份，2人還約定，若因他身分所牟得建築業者發包工程，就可獲取一定比例金額之業務獎金（即佣金）。

陳科名入股後就開始積極為公司做事，向工務局、城鄉局所屬審照核發單位承辦人、股長及科長級以上主管表示關切、催辦進度，加速辦理都市設計及土地使用開發許可審議作業及建造執照、使用執照審照核發期程。另外也向業者指定自己的公司清運土方，並收取賄賂。檢方估計，他前前後後收賄高達1717萬餘元。檢方因此對他提起公訴。

一二審法院審理後，均認定他收賄達1307萬餘元，重判有期徒刑10年8月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

而陳科名不僅本案收賄，他2017年間收賄20萬元，讓市府拆除大隊緩拆廠商的違建廠房，這部分最高法院已經於去年10月間判刑7年6月定讞，陳科名已經在監獄中服刑。至於本案定讞後，陳科名刑期還會再增加，將由檢方聲請定應執行刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

【狗格分裂？】戲精柴被討握手！先露牙作勢→翻肚賣萌

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

假冒片商騙拍A片雲林男白嫖性服務台南地院判刑6月還要賠20萬

假冒片商騙拍A片雲林男白嫖性服務台南地院判刑6月還要賠20萬

想追逐AV片酬高、快速賺錢的夢想，卻一腳踩進詐騙陷阱，台南地院審結一起「假A片拍攝」詐騙案，39歲詹姓男子為滿足私慾，一人分飾兩角，假冒亞洲成人創作平台人員，誘騙女子配合拍攝性愛影片，實則騙取性服務「白嫖」，法院依詐欺得利罪判詹男有期徒刑6月，另須賠償受害女子精神慰撫金20萬元。

黃子佼遭限境將屆滿　高院開庭他卻請假

黃子佼遭限境將屆滿　高院開庭他卻請假

男看守所內遭舍友性侵！睡一半痛醒

男看守所內遭舍友性侵！睡一半痛醒

4度猥褻侵犯未成年妹　他搬家接受治療獲緩刑

4度猥褻侵犯未成年妹　他搬家接受治療獲緩刑

KTV強塞麥克風侵犯！淫男想賠兩萬求撤告

KTV強塞麥克風侵犯！淫男想賠兩萬求撤告

關鍵字：

法律人權陳科名建設公司插股市議員判刑最高法院

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面