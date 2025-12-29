新北市前議員陳科名入股建商收賄1300萬　重判10年8月定讞

▲民進黨新北市前議員陳科名，收賄上千萬元再遭判刑定讞。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾經四連霸的民進黨籍新北市前議員陳科名，先前因收賄20萬元協助業者處理違建緩拆，遭判刑7年10月定讞，目前已經在監服刑。但檢方又查出，他收受多家建商的賄賂，施壓新北市府以加速取得建照，總計收賄1307萬餘元。一二審將他重判有期徒刑10年8月，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞，陳科名在監獄內刑期再增加。

判決指出，陳科名曾經選上改制前的臺北縣議會第16屆議員、改制後的新北市議會第1、2、3屆議員，任期自任期自2006年3月1日起至2022年12月24日止，總計擔任近16年的議員。但他卸任前就陸續爆發貪污收賄案件，因此未能繼續受選民信任，黯然落選。

本案為檢調單位查出，蔡姓的土方業者認為陳科名具有議員身分，打算藉他的議員身分對建管主管機關表達關切、催促進度，以加速審照核發流程，並儘早取得建築執照、使用執照，以利及早開工、建屋出售，藉此減緩銀行融資還款壓力俾提高獲利。因此蔡男在2011、2012年間就邀約陳科名入股，希望藉此提升他旗下2間土方公司獲得其他建商青睞，以承包工程之機會。陳科名答應後，以妻子的名義，投資並持有蔡男某公司15％股份，另以隱名投資方式，持有蔡男另家公司20％股份，2人還約定，若因他身分所牟得建築業者發包工程，就可獲取一定比例金額之業務獎金（即佣金）。

陳科名入股後就開始積極為公司做事，向工務局、城鄉局所屬審照核發單位承辦人、股長及科長級以上主管表示關切、催辦進度，加速辦理都市設計及土地使用開發許可審議作業及建造執照、使用執照審照核發期程。另外也向業者指定自己的公司清運土方，並收取賄賂。檢方估計，他前前後後收賄高達1717萬餘元。檢方因此對他提起公訴。

一二審法院審理後，均認定他收賄達1307萬餘元，重判有期徒刑10年8月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

而陳科名不僅本案收賄，他2017年間收賄20萬元，讓市府拆除大隊緩拆廠商的違建廠房，這部分最高法院已經於去年10月間判刑7年6月定讞，陳科名已經在監獄中服刑。至於本案定讞後，陳科名刑期還會再增加，將由檢方聲請定應執行刑。