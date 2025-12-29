彰化23歲男載情侶出門…衝對向「對撞小貨車」！車頭全爛畫面曝光

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣田中鎮東閔路一段29日清晨發生一起對撞車禍！一名23歲傅姓駕駛疑因精神不濟，車輛瞬間偏移衝向對向車道，與小貨車相撞，由於撞擊力道猛烈，2車撞上路邊橋墩才停下，現場一片狼藉，車輛更險些翻落一旁農田，現場畫面相當駭人。

▲彰化縣田中鎮東閔路一段清晨發生對撞車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

根據警方初步調查，23歲傅男清晨6時50分駕駛紅色轎車、載著一對情侶友人行經事發地點時，疑似因疲勞駕駛、精神不濟，車輛突然失控穿越車道，迎面撞上由62歲賴姓男子駕駛的自小貨車。

附近店家聽到「砰！」的猛烈撞擊聲，趕緊出門查看，只見兩車車頭因高速對撞而嚴重凹陷，雙雙衝向路邊的橋墩護欄，差點就翻落到一旁的水圳中，現場保險桿、車殼等零件碎片散落一地，畫面令人怵目驚心。

警消獲報到場後發現，傅男及其友人均受有輕傷，其中僅女性友人送醫，至於賴姓小貨車駕駛則未受傷。員警針對雙方進行酒測，酒精濃度均為0，排除酒駕可能，至於確切的肇事原因與責任，仍有待進一步調查釐清。

田中分局警分局呼籲，行車時務必專注於前方路況，隨時保持警覺，遵守交通規則。尤其是行經筆直路段時，更易因精神鬆懈或疲勞而發生偏移，千萬不可輕忽。為了自己與其他用路人的安全，感覺疲累時，應立即尋找安全處所休息，切勿勉強上路，以免一時疏忽，釀成無法挽回的遺憾。