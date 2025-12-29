不寫全名仍挨告！嘴秋男影射當選市長「射X在門把上」判賠7萬

▲林姓男子發文稱「射精在門把」暗指當選市長挨告，法院認可辨識對象須賠7萬。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市林姓男子於2022年九合一地方選舉後在臉書發文，影射「當晚當選的市長」涉及裸體敲門、甚至「射精在門把」等指控，遭影射對象提起民事求償。士院審理後認，相關貼文雖未指名道姓，但結合發文時間與社會脈絡，一般閱覽者已可合理推知其所指涉的特定對象，構成侵害名譽權，判林男須賠償精神慰撫金新台幣7萬元。

2022年11月27日、28日，也就是111年11月26日九合一選舉結果揭曉後，林男在Facebook帳號發文，回憶多年前與室友同住期間，曾遭一名男子深夜裸體敲門，事後又被告知該名男子「射精射在他的房門門把上」，並在貼文中稱該名男子是「今晚當選XX的X市長XXX，大家想的那位」。

原告主張，相關貼文內容並非事實，卻將其描繪為涉及性騷擾及不雅性行為的加害者，足以貶抑人格與社會評價，已侵害其名譽權，依法請求損害賠償。林男則抗辯，貼文所述為自身真實遭遇，自己才是性騷擾被害人。

不過，法官認為，貼文多次描述具體性行為情節，性質上屬於可受證明真偽的事實陳述，而非單純意見或情緒性抒發，內容足以使不特定多數人對被指涉對象產生負面觀感。林男雖主張內容屬實，卻未能提出證據證明，原聲請傳喚的證人亦未到庭作證，相關說法難以採信。

法官並指出，名譽侵害不以「指名道姓」為必要，只要在客觀環境與條件下，閱覽者得以合理推知特定對象，即屬可識別。本案貼文發布時，正值九合一選舉落幕、各縣市首長當選名單出爐之際，社會關注度極高，林男又以「當晚當選的市長」、「大家想的那位」作為指涉方式，已非抽象描述，一般閱覽者在當時脈絡下即可合理辨識其所指對象。

審酌雙方身分、經濟能力、貼文散布方式與時間，以及對原告造成的精神痛苦程度，法院認定精神慰撫金以7萬元為適當，其餘請求則予以駁回，並判決自起訴狀送達翌日起，按年息5%計算利息。

此外，法院依職權宣告原告勝訴部分得假執行，但被告如提供7萬元擔保，得免為假執行；訴訟費用則依勝敗比例分擔。