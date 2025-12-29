女大生控性侵　男模道歉願賠「她代墊的餐費」

▲張越河（左）藉故把女大生（右）騙回家，逼對方幫他口交，並指姦得逞。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

新生代男模張越河今年初跟藝人小S在節目上演情境劇，卻發生襲胸、摳私密處的爭議，被當成節目效果，登上新聞版面。不過，本刊最近接獲爆料，指張越河其實就是色狼，還把女大生騙回家、逼對方幫他口交，並指姦得逞。A小姐說，張越河住在一間出租套房，二人進入房間後，張示意她可以坐在床上休息，接著就獨自進入廁所。A小姐坐在張的床上滑手機，沒想到張突然從廁所出來、將她撲倒，她來不及逃跑，就被張一陣強吻，讓她當場愣住。

「他的表情猥褻、動作粗魯！我被他的行為嚇到腦袋空白、無法思考，我不斷推開他，打算逃跑，卻被抓回床上，我整個人被他壓住、遭他襲胸，完全無法掙脫！」A小姐說，雖然她不斷反抗，但張越河持續對她上下其手，她求張放過自己，張也不理，後來還趁勢脫下她的褲子、指侵得逞。

▲張越河犯案後認錯道歉，但到警局做筆錄時，卻改口否認性侵。（讀者提供）

A小姐用盡全身力量抵抗，仍不敵人高馬大的張越河，根本無法動彈，最後張脫下褲子、露出生殖器，逼A小姐幫他口交，A小姐不肯，張竟威脅說：「妳如果不聽話，我就直接放進去！」A小姐怕被傷害，只好就範。完事以後，張抱著她倒頭就睡，A小姐驚魂未定，不知該如何是好。

▲遭張越河性侵後，A小姐到醫院驗傷，並向警方報案。（讀者提供）

「他家的門鎖結構很複雜，我又被關在一個陌生的環境，非常慌亂，更擔心他清醒後對我動粗，只好被動等他睡醒，準備出門上班，才得以脫身。」A小姐表示，張越河睡醒後不發一語，還跟她一起到樓下抽菸，好像什麼事都沒有發生。直到返家後，她的腦袋才重新開機，想到自己遭性侵，情緒崩潰，至今仍非常痛苦不安。

A小姐表示，事後張越河雖道歉、認錯，並承諾盡力補償，但只提到當天的餐費他可以承擔，當作補償，之後完全沒動作，加上當天的餐費還是她先替張代墊；A小姐忍無可忍，案發二天後向警方報案，但內心五味雜陳，還一度心軟想找張和解，後來無意間得知張是慣犯，才讓她決定硬起來、交由司法處理。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



