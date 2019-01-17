遺失母親所給佛像護身符　印籍學生感激台南波麗士積極尋回

▲台南市警五分局開元派出所警方，積極幫就讀於成功大學的吳姓印尼外籍學生尋回遺失皮夾，令吳生十分感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名就讀台南市成功大學的吳姓印尼外籍學生，皮夾遺落計程車上，因內有母親所給保平安的佛祖神像護身符，對她來說意義重大，警方調監視器積極尋找，找所搭計程車，在1小時內尋回皮夾，令吳生十分感激。

台南市警五分局開元派出所1月14日下午5時30分許，就讀於成功大學的吳姓印尼外籍學生等3人向值班員警表示皮夾遺落計程車上，希望警方能幫忙找回。

吳生焦急表示，她當天上午11時30分許，在勝利路成大醫院前搭乘計程車要到移民署時，皮夾疑似掉在計程車上，皮夾內有現金、證件及佛祖神像，其中佛祖神像是母親特地送她保平安的，對她來說意義重大。

▲吳姓印尼外籍學生，皮夾遺落計程車上，內有母親所給保平安的佛祖神像護身符，對她來說意義重大。

警員王正材、陳冠鈞立即著手調查，從吳生上車時間及地點，調閱沿途監視器過濾比對後，找到其3人所搭乘的計程車並聯絡該車司機，顏姓司機接到警方電話立即檢查車內，在副駕駛座前方尋獲吳生之皮夾，並送回派出所還給報案人，吳生3人對於員警在不到1小時就將皮夾尋回，深表感激與肯定，對台南波麗士的熱心積極的為民服務態度與精神留下深刻好印象。