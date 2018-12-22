紅瓦厝國小學童注音文耶誕送暖　歸仁波麗士感動回贈警娃

▲台南市警歸仁分局接獲歸仁紅瓦厝國小學童聖誕賀卡，警方特派員向寄賀卡學童祝賀聖誕佳節，並回贈警察娃娃宣導品，學童對這份意外聖誕禮物又驚又喜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局日前接獲一份署名「紅瓦厝國小二年五班」的信件，打開後發現是歸仁紅瓦厝國小學童的5張聖誕賀卡，賀詞參雜注音極顯童真，藉著學校舉辦運動會的機會，歸仁分局派員向寄賀卡學童祝賀聖誕佳節，並回贈警察娃娃宣導品，學童對這份意外聖誕禮物又驚又喜。

警方說學裡童賀卡文中，對警察辛勞及保護社會安全充滿感佩，經查該班係在社會學程中，由學童自發不限對象祝賀。藉著12月22日該校舉辦運動會的機會，歸仁分局特地派員前往會場，邀請寄賀卡學童至機動派出所，公開祝賀聖誕佳節並回贈警察娃娃宣導品，令學童又驚又喜。

歸仁分局分局長梁仁輝表示反毒、打詐、掃黑及自身防護知能必須向下紮根，特別藉著紅瓦厝國小舉辦大型活動機會，前往宣導，並藉著反饋祝福拉近學童與警察的距離。感謝學校能引導學童認識警察工作，教育學童在發生危險時應跑向警察而非遠離警察，也謝謝學童們的祝福、打氣，歸仁分局會結合公、民組織，建構社區安全防護網，為維護民眾生命、身體、財產安全繼續努力，並祝大家聖誕快樂。