救人第一　波麗士積極尋獲緊急協尋人口

▲台南市警第一分局莊敬派出所警員徐立昇、劉瓔霆，尋獲與家人意見不合負氣離家未歸，且有輕生念頭的少女。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警第一分局莊敬派出所警員徐立昇、劉瓔霆，接獲通報一名少女患有智能及語能障礙，因與家人意見不合負氣離家未歸，且有輕生念頭，員警積極尋找將少女尋獲，讓家屬平安領回。

徐立昇、劉瓔霆2員於1月14日下午巡邏勤時，接獲勤務指揮中心轉鄰近永康分局通報，稱有一名少女患有智能及語能障礙，因與家人意見不合因而負氣離家未歸，一時失聯，且渠家人向警方告稱女子有輕生念頭，家人唯恐憾事發生，故請求警方緊急協尋。

莊敬派出所員警本著救人第一的原則，依據家屬所提供之資料，立即透過查詢系統查得該名少女最後位置可能在東區莊敬所轄境內，警員徐立昇、劉瓔霆2人得知此線索後，立刻驅車前往周邊附近之轄內街道巷弄內四處梭巡，當找尋至下午2時20分許，果然在東興路36巷附近發現該少女行蹤，員警隨即下車關懷詢問，經確認身分無誤後，將她帶至派出所安置，並同時通知家屬至派出所接返家。

少女家人見女兒平安無事後，對於波麗士大人的熱心與積極任事，能在最短的時間內尋回心肝的寶貝女兒，避免發生意外，深表感激，而莊敬所為民服務的事蹟，再添一筆佳話。