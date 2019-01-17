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花蓮太平洋燈會26日登場　徐榛蔚爭取全額補助辦「台灣燈會」

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▲2019花蓮太平洋燈會將自1月26日至2月24日於六期重劃區及鯉魚潭辦理。（圖／花蓮縣政府提供）

2019花蓮太平洋燈會將自1月26日至2月24日於六期重劃區及鯉魚潭辦理。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為拓展國內外觀光市場，積極向交通部觀光局爭取「2020台灣燈會」在花蓮舉辦，並將自1月26日至2月24日（除夕休）於六期重劃區及鯉魚潭辦理「2019花蓮太平洋燈會」，盼增加提升國際能見度。

縣長徐榛蔚表示，去年「0206大地震」，縣府於災後迅速完成重建工作，且已恢復往日風貌，亦加強招商鼓勵企業蒞花投資。今年將加入「瑞穂春天國際觀光酒店」及「花蓮秧悅千禧度假酒店」2家五星級飯店投入優質旅宿服務，又「蘇花公路改善工程」預計於2020年春節前全線通車。花蓮去年首次承辦國慶焰火獲全國肯定，今年各界無不引頸企盼能爭取舉辦「2020台灣燈會」，惟地方資源有限，將爭取交通部觀光局全額補助辦理，以提振花蓮觀光旅遊商機。

觀光處長唐玉書說，邁入第7年的花蓮太平洋燈會將在本月26日於花蓮市六期重劃區舉行「豬光寶氣耀洄瀾」主燈點燈儀式，現場結合人與科技互動的「人文科技劇場」搭配炫麗的煙火秀，與13鄉鎮市萬盞大紅燈籠一齊點亮花蓮從北到南的絢爛燈海，營造吉祥圓滿的年味，歡迎返鄉遊子及國內外遊客到花蓮歡樂喜慶迎新年。

花蓮縣積極打造國際智慧城市及營造友善觀光環境，自去年國慶焰火在花蓮舉辦，縣府團隊在各項籌備及交通疏導工作盡心盡力，湧入近10萬人潮，今年持續爭取舉辦「2020台灣燈會」，配合中央拓展花東國際觀光市場之政策，點亮花蓮，吸引觀光人潮造訪本縣，提升國際能見度及帶動商機。

ET快訊
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關鍵字：太平洋燈會,登場,徐榛蔚,全額補助,台灣燈會,鯉魚潭,國慶焰火,煙火秀

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