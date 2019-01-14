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2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」安座　相約國境之南5日遊

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▲2019台灣燈會主燈安座　相約國境之南5日遊▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019台灣燈會主題燈「巨鮪來富」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會將於2月19日至3月3日登場，主燈「巨鮪來富」14日下午2時於東港大鵬灣燈區進行安座儀式。屏東縣長潘孟安、交通部觀光局周永暉等人到場，共同祈求施工順利、燈會活動圓滿成功。

周永暉指出，今年燈會適逢30週年，有三大重點，主燈將不再是一次性，燈會結束後將永久留在大鵬灣國家風景區展示，主燈設計也不再配合生肖年，而是結合在地文化歷史、物產，今年以東港鮪魚為主題，強調豐收、平安，因此主燈名為「巨鮪來富」。

「巨鮪來富」高16公尺；正式開燈後，每小時整點及30分各推出1場主燈秀，活動將延續至3月3日晚上10點結束。

▲2019台灣燈會主燈安座　相約國境之南5日遊▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長潘孟安、交通部觀光局周永暉等人祈求施工順利、燈會活動圓滿成功▼主燈「巨鮪來富」14日下午2時於東港大鵬灣燈區進行安座儀式

▲2019台灣燈會主燈安座　相約國境之南5日遊▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潘孟安表示，2019台灣燈會在屏東舉行，也是燈會30周年首度移師國境之南，縣民莫不雀躍以待。在觀光局指導下，縣府在屏東市、東港鎮及大鵬灣國家風景區3燈區打造總面積42公頃、內含20個特色燈區，每組燈飾都以現代科技的手法，在灣域轄內以主題樂園方式呈現，展現屏東本事。

他說，屏東縣美麗山海風光值得來自全台各地與世界各國的遊客駐足，縣府規劃推薦十大精選遊程和22條加值路線，有在地美食專區、特色文創商品伴手禮等，及屏東熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季，從北到南都精彩，「一日遊太緊湊，二日遊不過癮，三日遊最超值，四日遊不嫌少，五日遊最剛好」，歡迎大家到屏東賞燈旅遊。

安座儀式由大型吊車吊掛主燈鋼樑底盤，象徵主燈正式安座，交通部觀光局並請來宗教民俗學者吳彰裕教授進行結界造境以及祈福儀式，保佑整體施工順利，讓燈會舉行平安、圓滿。

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關鍵字：2019,台灣燈會,主燈,巨鮪來富,大鵬灣,安座

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