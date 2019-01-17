新竹榮家創全台首例　首位非軍職女性擔任主官

▲新竹榮民之家創全國先例，新任主任由非傳統軍職體系出身的護理人員陳桂美女士出任。（圖／新竹榮家提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹榮民之家創全國先例，新任主任由非傳統軍職體系出身的護理人員陳桂美女士出任，而副主任姚辱蕙也是女性出自於文官體系，任職期間績效良好，被拔擢為副手，新竹榮家也將成為全台榮家中首例，打破軍職系統獨霸的慣例。

新竹榮家16日上午舉行第29任家主任布達宣誓典禮，接任榮家主的任陳桂美由苗栗榮民服務處處長調升，陳桂美是陽明大學醫務管研所碩士畢業，曾任台北榮總護士、護理師 、醫務管理師、退輔會技正、科長、專門委員，學經歷均十分完整，此次，陳桂美的出任，也是全國榮家歷任首長中，是唯一一位兼具行政管理及護理安養專業長才的榮家首長，更打破過去陽剛氣息濃厚的軍職出任的慣例。

16日的布達宣誓典禮上，由退輔會副主任委員呂嘉凱擔任監交人，新竹榮家表示，目前住民人數達400人以上，平均年齡逾84歲，為提升高齡護理照顧及醫療服務為榮家現今重點工作，才由具有長照醫療專才正副首長帶領的服務團隊，同時兼具女性特有的細心、耐心下，可望為榮家帶來不同於以往的氣象和更優質的服務。

新竹榮家成立至今已超過60年，只是有鑑於榮民人數因歲月而逐漸凋零減少，新竹榮家近年也積極轉型成專業安養機構，照護一般老人。而除了陳桂美是非軍職出身的女性主官外，副手姚辰蕙也同樣為女性，這也是全台榮家首次正副主官都是由文官出任。