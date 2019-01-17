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金馬獎最佳音效獎郭禮杞　府中15特映最新作品《范保德》

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▲ 金馬獎最佳音效獎郭禮杞 府中15特映最新作品《范保德》。（圖／新北市文化局提供）

▲ 多次榮獲金馬獎最佳音效獎郭禮杞。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

府中15《景框之外-臺灣電影職人特展》，本次記錄16位電影工作者的故事，多次榮獲金馬獎最佳音效獎，並參與過臺、港、中多部電影的錄音師和混音師郭禮杞，也是本次展出職人之一，府中15放映院特別播映其代表作品《范保德》，歡迎民眾踴躍前往觀賞。

新北市文化局表示，郭禮杞在電影《范保德》中與負責電影配樂的雷光夏和侯志堅，合作錄製了曼陀珠丟入碳酸飲料裡釋放二氧化碳的聲音，一個個氣泡聲的堆疊，為電影的關鍵畫面，天井落雨聲，做了極細緻的音效處理，加上弦樂團和鋼琴、吉他等配樂，為整部電影營造了優美而哀傷的氛圍，並入圍第55屆金馬獎最佳音效獎。

▲ 金馬獎最佳音效獎郭禮杞 府中15特映最新作品《范保德》。（圖／新北市文化局提供）

▲ 多次榮獲金馬獎最佳音效獎郭禮杞工作照。

郭禮杞說，「我每天是帶著一種期待去上工，一直到現在都是，只要有聲音讓我做，什麼都好。」他以《最遙遠的距離》獲得第44屆金馬獎最佳音效獎，製造聲音的他，就像電影主角莫子儀飾演的現實版錄音師，到處蒐集聲音，這次府中15四樓展場，特別展出跟隨著他上山下海的錄音包、工作照還有訪談影片，民眾可從展品和影片中深入了解專業音效師的工作軌跡和幕後故事。

另外，府中15也於展覽期間規劃「向電影職人致敬：臺灣電影職人特映」，選映多位參展電影職人代表作品。《范保德》1月19日晚上7點、2月23日下午4點30分在府中15紀錄片放映院獻映，歡迎民眾免費觀影。更多放映資訊請參閱府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/，或電洽02-2965-7186。

▲ 金馬獎最佳音效獎郭禮杞 府中15特映最新作品《范保德》。（圖／新北市文化局提供）

▲ 電影《范保德》劇照，澡堂場景對錄音工作是挑戰。

▲ 金馬獎最佳音效獎郭禮杞 府中15特映最新作品《范保德》。（圖／新北市文化局提供）

▲ 電影《范保德》劇照。

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關鍵字：府中15,混音師,錄音師,郭禮杞

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