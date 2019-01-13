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府中15「亞洲連線」主題影展　黃淑梅新作《回家》特映

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▲ 府中15「亞洲連線」主題影展 黃淑梅新作《回家》特映。（圖／新北市文化局提供）

▲府中15「亞洲連線」主題影展，黃淑梅新作《回家》特映。（前排持海報者，右起為新北市文化局長蔡佳芬、導演黃淑梅、部落互助教保服務中心主任馬秀辛、新北原民局長羅美菁）。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

府中15「亞洲連線」主題影展，12日力邀導演黃淑梅新作《回家》舉辦特映會。本片以排灣族、魯凱族中生代為主角，記錄他們回到原生部落傳承文化的故事。新北市文化局長蔡佳芬、導演黃淑梅、美園部落馬秀辛（Senede）主任、大社部落武棟、嘎拉露等都親臨觀影，文化局也邀請烏來國小泰雅歌謠傳唱社小朋友演唱傳統歌謠，讓民眾感受原民文化之美。

新北市文化局表示，新北市有5萬5000多人口，近全台原住民人口的十分之一，各族群都有自己的文化、語言、風俗習慣和社會結構，是台灣文化的重要根源。《回家》以屏東縣境內的幾位排灣族、魯凱族中生代為主角，記錄他們回到原生部落傳承文化，以互助托育、自學的方式，給正在學習語言及成長的下一代一個蘊含部落文化的教育環境。

▲ 府中15「亞洲連線」主題影展 黃淑梅新作《回家》特映。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北市烏來國小泰雅歌謠傳唱社表演。

文化局表示，本片記錄屏東三地門大社部落，雖未受到莫拉克風災侵襲，但因有安全疑慮，居民仍被政府強制安置在山下組合屋。現有2戶家庭回到原生部落居住，他們種小米、種芋頭，蓋房舍、築屋牆，過著原始純樸的生活，只希望讓小孩能在部落文化中快樂長大。嘎拉露在片中說，「失去了土地，失去了人情，我失去了我的族人，我的文化，我就覺得我什麼都失去了，我的小孩子也沒有童年。」

美園部落互助教保服務中心馬秀辛主任說，曾在都市十年教書，剛回到部落開設教保中心時，也是拿著制式教材教育孩子，帶他們認識超市、紅綠燈等，後來發現部落孩子根本聽不懂，因為部落看不到這些東西，自然不能引起孩子興趣，於是她把部落當成教室，村民都是老師，帶領孩子體驗部落生活，養鴨餵雞，到田裡上課，並推動族語教學，讓學習內容回到部落本身。

▲ 府中15「亞洲連線」主題影展 黃淑梅新作《回家》特映。（圖／新北市文化局提供）

▲ 導演黃淑梅新作《回家》特映，來賓大合影。

導演黃淑梅表示，當初會拍這部片子，是因為看到我在屏東的原住民朋友，他們這麼多年來一直在自己文化中的努力，拍攝這部紀錄片時，深刻感受到原住民中生代對自己文化的深刻情感，以及他們傳承文化的急迫心情，看著他們回到自己的土地，用自然以及自己的身體教育自己的孩子，將自己的文化傳承給下一代。

黃淑梅說，身為漢人、平地人其實是非常感動的，回歸到自己的文化，台灣的平地人是失根的一群，希望不同文化的人看到這部影片，也能夠反觀自己的文化，並有一些體察與省思。

本片1月20日也會在汐止厚德山光市民活動中心「新北 Wawa森林」部落放映，歡迎民眾免費觀影。更多資訊，詳洽府中15官方網站：http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/，或電洽02-2965-7186。

▲ 府中15「亞洲連線」主題影展 黃淑梅新作《回家》特映。（圖／新北市文化局提供）

▲▼ 導演黃淑梅新作《回家》劇照。

▲ 府中15「亞洲連線」主題影展 黃淑梅新作《回家》特映。（圖／新北市文化局提供）

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