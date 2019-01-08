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府中15「沒有光就沒有電影」　《大佛普拉斯》燈光師陳志軒開講

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▲ 府中15「沒有光就沒有電影」 陳志軒開講與李龍禹師徒情深。（圖／新北市文化局提供）

▲ 府中15「沒有光就沒有電影」，《大佛普拉斯》燈光師陳志軒開講與李龍禹師徒情深。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

沒有光就沒有電影！府中15新北市動畫故事館「景框之外－台灣電影職人特展」以職人入題，帶領民眾認識電影幕後工作，邀請到《大佛普拉斯》的燈光師陳志軒開講幕後工作，並暢談與台灣國寶級燈光師李龍禹之間師徒情誼。

2009年金馬獎典禮現場，人稱「李師傅」的台灣資深燈光師李龍禹在臺上僅說了：「謝謝」，他的沉默具象了電影幕後人員的平凡與偉大，一生都在幕後工作，用「光」說話。李龍禹也培養出許多優秀的電影後輩，傳承專業燈光技術入圍金鐘獎燈光獎的燈光師陳志軒就是其中一位。

▲ 府中15「沒有光就沒有電影」 陳志軒開講與李龍禹師徒情深。（圖／新北市文化局提供）

▲ 台灣資深燈光師李龍禹。

陳志軒提到恩師李龍禹，他說，在一名職人眼中，理當廣納式地、將沾得上邊的都盡量去學，融會貫通後實力就會更強大。燈光攝影本一家，但他認為燈光比攝影更活、更無規則，因此愈去講求真實、生活化愈好，這也是李師傅教給我最受用的觀念。

「景框之外－台灣電影職人特展」系列講座，1月12日「有光才有影─在影片中，燈光賦予的是什麼？」將由燈光師陳志軒主講，除了講述燈光在電影發展史上的演化及其數位化後的應用外，與電影拍攝過程中，燈光對於空間、時間與情感的表現與影響，並追憶李龍禹師傅對於台灣電影圈的影響與回顧。

講座活動採Accupass線上免費報名，即日起開放報名，詳情請上府中15新北市動畫故事館官網查詢（www.fuzhong.ntpc.gov.tw）或電洽02-2968-3600。

▲ 府中15「沒有光就沒有電影」 陳志軒開講與李龍禹師徒情深。（圖／新北市文化局提供）

▲ 景框之外－台灣電影職人特展展區。

▲ 府中15「沒有光就沒有電影」 陳志軒開講與李龍禹師徒情深。（圖／新北市文化局提供）

▲ 台灣電影燈光師陳志軒

▲ 府中15「沒有光就沒有電影」 陳志軒開講與李龍禹師徒情深。（圖／新北市文化局提供）

▲ 台灣資深燈光師李龍禹。

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