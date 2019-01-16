▲ 《血觀音》美術指導蔡珮玲，府中15特映經典手稿＆劇本筆記。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

府中15新北市動畫故事館「景框之外－臺灣電影職人特展」，特別邀請榮獲7項金馬獎入圍，獲得最佳劇情片的電影《血觀音》美術指導蔡珮玲，展出珍貴物件與場景手稿，並於1月19日下午4時30分特別放映，活動免費入場，邀請民眾感受臺灣電影獨特及豐富的樣貌。

蔡珮玲說，從進入廣告圈，擔任美術設計，到統合電影美學的美術指導，曾經參與過《如夢》、《南方小羊牧場》、《迴光奏鳴曲》、《念念》、《擺渡人》等多部電影美術設計工作。

資歷超過20年的蔡珮玲，被稱為「宛如魔術師般的藝術總監」，而在有限的預算之下，是如何規劃出電影裡華麗的棠府呢？《血觀音》由楊雅喆編劇、導演，惠英紅、吳可熙、文淇主演，講述在沒有男人的棠府中，三位不同世代但一樣懂人心的女性，為了守護一切用盡心機的故事。

▲「景框之外－臺灣電影職人特展」，展出美術指導蔡珮玲電影場景圖與手稿。

蔡珮玲表示，創造一個上流社會女性的空間，就該用美術場景來表達，並縝密融合時代、階級與人物關係，以華麗、時代及層層疊疊的細節，描繪出楊雅喆所欲傳達的婦黑美學。

蔡珮玲笑著說，「我把一半的預算全都挪到棠府，儘管如此，壁紙還是我們自己用珍珠板一片一片貼上去的，而且場景中的每樣骨董都必須要講究，至少要是上流社會階級看了不會嫌棄的寶物。」

▲ 電影《血觀音》劇照。

在府中15「景框之外－臺灣電影職人特展」裡，更特別展出經典場景手繪稿及籌畫拍攝期間劇本及筆記，揭密美術指導如何透過電影場景創造出一個在華麗腐朽的上流社會空間。

「景框之外－臺灣電影職人特展」策展人李達義說，「美術設計的定位也不只是技術人員，而是深刻體會劇本後，將電影世界具像化的重要推手，電影因此被看見、被感受與被記憶」，展覽期間將陸續放映許多電影職人的代表影片《血觀音》、《范保德》、《翻滾吧!阿信》、《黑暗之光》、《美麗時光》、《賽德克‧巴萊》、《臥虎藏龍》等，活動皆免費入場，詳情請上府中15新北市動畫故事館官網查詢www.fuzhong15.ntpc.gov.tw或電洽02-2968-3600。

▲ 電影《血觀音》劇照。

▲「景框之外－臺灣電影職人特展」展區，展出美術指導蔡珮玲電影場景圖與手稿。

▲「景框之外－臺灣電影職人特展」展區，展出美術指導蔡珮玲電影場景圖與手稿。