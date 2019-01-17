印度2護理系女學生涉殘殺16幼犬　棒打毛孩頭…牠絕望慘叫致死

▲ 這段影片由當時人在對面大樓的學生所拍攝。內有令人感到不適的片段，請斟酌觀看。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

印度加爾各答2名公立醫學院護理系學生涉嫌謀殺16隻幼犬，根據初步調查，這起事件疑似經過事前籌劃，且幼犬應該是被竹棒毆打致死。涉案學生15日被當局逮捕，16日獲法院保釋，但因2人均未在期限內繳交文件，目前仍被拘留當中。

綜合印度媒體報導，16隻幼犬被分裝在3個塑膠袋當中並棄置垃圾場，被發現被一名醫院工作人員發現；過了一天後，一段2女毆打幼犬的影片開始在網路上瘋傳。影片顯示，2名手持竹棍的女子輪流毆打一隻小狗，可見牠不斷扭動身體試圖掙扎，但仍無法逃脫接連來襲的棍棒攻擊，數度發出絕望叫聲，直到頭部遭到重擊後，一動也不動躺在地上，最後其中一名女子抓起幼犬身軀離開現場。

警方表示，2名涉案學生就讀Nil Ratan Sircar Medical College & Hospital，事後被拘留在警局，並在審訊期間坦承殺害幼犬，外傳另有3名三年級學生也涉案。

校方目前已成立委員會協助警方進行調查，並於16日提出一份3頁的調查報告。內容提到，涉案學生應該要為殺害動物的行為負起責任，在調查結束前，2人不必到校上課，且會針對另外3名學生採取行動。據悉，若在當局全面調查結束後，認定涉案者有罪的話，被告們很有可能被禁止繼續上學。

根據17日當地媒體的最新消息，儘管法院批准2名涉案學生保釋，但因2人未能在期限內提交保釋保證書，目前仍被拘留當中。