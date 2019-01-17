　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電玩少年！腎臟出血破裂　鼻梁遭打爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華裔少年被20人毆打畫面曝光。（圖／翻攝自「芙蓉 吹水广播站」臉書）

▲華裔少年被20人毆打，腎臟出血破裂。（圖／翻攝自「芙蓉 吹水广播站」臉書）

國際中心／綜合報導

馬來西亞兩名少年在電玩中心打遊戲時，其中一名20歲的華裔少年頻頻從遊戲中獲勝，沒想到另名17歲印度裔少年的父親看不下去，竟然號召至少20人過來圍毆華裔少年，朝他的頭部和頸部狠狠踢打，全身傷痕累累，造成脊椎骨斷裂，腎臟和腸都出血破裂，鼻梁也被打爆，現在仍在醫院治療當中。

根據《中國報》報導，地點發生在馬來西亞南部芙蓉市，當時這兩名少年在電玩中心玩賽車遊戲，其中，印度少年的父親原先安靜看他們全程比賽，但見到華裔少年一直從遊戲中獲得勝利，沒想到愛子深切的他，竟然從中不斷騷擾對方，看到華裔少年再次獲勝，就用力把對方的頭撞到遊戲機，還號召至少20人到現場圍堵。

▲華裔少年被20人毆打畫面曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲華裔少年被20人毆打畫面曝光。（圖／翻攝自臉書）

華裔少年見狀，趕緊和朋友逃出店外，試圖撥電話向家人求救，但逃到廣場大門前，就被20名印度大漢團團圍住，一群人包圍狂毆打。「為什麼要這樣打他！」華裔少年的姊姊趕往現場為了保護弟弟，也被男人毆打，臉頰和左手臂都出現瘀傷。警方獲報後趕緊到現場調查，目前逮捕了3名印度裔男子及1名華裔男子，年齡介於21至39歲之間。

少年的姊姊反問，要求這群大漢解釋事情的來龍去脈，可是這些人都不願多作說明，包括那名印度裔少年的父親。她向警方表示，這時有一人出來凶狠反問她，「你知道我是誰嗎？你改這樣跟我說話！」然而她的弟弟已經陷入昏迷，這群人竟然還對他拳打腳踢。

華裔少年及姊姊都被送往醫院治療，其中，少年的頭部和頸部都被狠踹，脊椎微裂、腎臟和腸也破裂出血，鼻梁被打爆。警方正在調查此案，也成功逮捕涉案人士，並安排少年姊姊指認所有參與毆打的嫌犯。整起事件曝光後，馬來西亞網友紛紛撻伐印度少年父親的惡行。

Posted by Jessmine Thien on Sunday, January 13, 2019
Posted by Jessmine Thien on Sunday, January 13, 2019
ET快訊
孫安佐北捷零遮掩「搭手扶梯健身」 觀察路人罕見說重話
「出來就乎死」500人夜圍南檢　警調虎離山3虐嬰嫌走密道
快訊／只差19票！梅伊躲過工黨逼宮　信任案表決325:30
黃向羣出任北農董座　翁振炘任總座

關鍵字：毆打,圍毆,父親,華裔少年,東南亞要聞,東南亞華聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男友沉迷色情片...逼她集體肛交！16歲少女被玩殘「終身掛屎袋」

「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電玩少年！腎臟出血破裂　鼻梁遭打爆

梅伊邀各黨領袖會談「狂被拒絕」　發言人：仍可能無協議脫歐

快訊／只差19票！梅伊躲過工黨逼宮　信任案表決「325比306」

愛玩媽為跑趴 給8個月大兒子灌伏特加 結果掛了！

脫歐協議吞羞辱大敗…秒對決「不信任案」　梅伊：團結還有長路要走

俄羅斯：美計劃指責俄在阿富汗協助ISIS　正為此製造假新聞

天然ㄟ尚好 網紅「香蕉妹妹」IG大方分享露毛照！

川普推特語錄／全世界已有77座重要圍牆　而且全都百分百有用好嗎

禪房%%％...老和尚約14歲少女「情慾流動」　逃亡11年GG了

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

全身瘀青、抓痕...1歲女嬰遭虐死　17歲母同屋4人認小孩哭鬧就打

男友沉迷色情片...逼她集體肛交！16歲少女被玩殘「終身掛屎袋」

「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電玩少年！腎臟出血破裂　鼻梁遭打爆

梅伊邀各黨領袖會談「狂被拒絕」　發言人：仍可能無協議脫歐

快訊／只差19票！梅伊躲過工黨逼宮　信任案表決「325比306」

愛玩媽為跑趴 給8個月大兒子灌伏特加 結果掛了！

脫歐協議吞羞辱大敗…秒對決「不信任案」　梅伊：團結還有長路要走

俄羅斯：美計劃指責俄在阿富汗協助ISIS　正為此製造假新聞

天然ㄟ尚好 網紅「香蕉妹妹」IG大方分享露毛照！

川普推特語錄／全世界已有77座重要圍牆　而且全都百分百有用好嗎

禪房%%％...老和尚約14歲少女「情慾流動」　逃亡11年GG了

女大生劈腿和前任上床「來點好玩的」　男友狂打70通！她喊：救我

辣是痛覺？營養師解析「辣味機制」其實是3系統被刺激

「國中就懷孕」17歲媽怒老公垃圾…虐女童撞牆！學姊爆：交往2年超轟動

勇士曾想用柯瑞換柏加特？　公鹿老闆：隊醫毀了交易被開除

金門「大膽島」3/1全面對外開放　每日登島上限150人

酒品最差星座Top 5 ！雙子狂爆料、獅子亂摔東西

男友沉迷色情片...逼她集體肛交！16歲少女被玩殘「終身掛屎袋」

余昊璋醫師／喉嚨老是卡卡　我該擔心食道癌嗎？

當歸枸杞鱸魚湯　養血儲體力

「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電玩少年！腎臟出血破裂　鼻梁遭打爆

5歲女兒哭吵買洋娃娃變「追車跑」 莽父道歉：只是在嚇嚇小孩

國際熱門新聞

74歲翁中樂透　找18歲辣妹親..

驚現巨大自轉冰盤　以為幽浮來了

大象母子悲躲燃燒彈　印村民狠砸..

母為跑趴 灌8個月大兒子伏..

網紅「香蕉妹妹」大方分享露毛照

泰國果汁西施近況　男粉絲心碎

老和尚約少女禪房％％　逃11年..

狠父母為省房租扒光女兒獻房東

面臨不信任案　梅伊：還有長路要..

即／只差19票　梅伊躲過工黨逼..

「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電..

IKEA買850元新年福袋　打..

俄：美計劃指俄在阿富汗助ISI..

男友逼集體肛交　16歲女終身掛..

更多熱門

相關新聞

老和尚約少女禪房％％　逃11年GG了

泰國老和尚索拉薩出家後情慾難耐，竟與寺廟附近的14歲少女多次在禪房發生性關係，在少女家屬發現報警後展開逃亡，沒想到經過11年後，警方還是在近日將他逮捕歸案，但索拉薩堅稱自己與少女是「你情我願」，絕無強迫。目前該案已進入調查階段。

泰國果汁西施近況　男粉絲心碎

沙國逃家少女：全力支持女性自由

他花751買二手衣　暗袋竟藏55萬日幣！

台男菲律賓舉槍自盡　原因待查

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

即／就等你！400人圍地院　騎士衝進場

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

豪雨5縣市探13℃！暖3天又有冷氣團

館長託付家人　網怒：誰准你倒下

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆控：堂姊還想逃

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

昆凌一句話「婆媳關係」秒現形！

女直播主變焦屍　曾演出喝孟婆湯

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

營養師評比！「最胖奶茶評比Top3」

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面