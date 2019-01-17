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印尼漁民稱目睹MH370墜海　班機竄濃黑煙飄酸臭味

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▲▼ 馬航MH370客機仍未尋獲，僅找到殘骸，民眾舉辦追思活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬航MH370客機迄今仍未尋獲，僅找到殘骸。民眾舉辦活動追思。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合外電報導

馬航MH370客機搜尋作業至今進展不多，但印尼漁民羅斯立（Rusli Kusmin）16日公開表示，他與其他3位漁民在2014年3月8日上午外出釣魚時，親眼目睹該架班機墜毀的前幾分鐘。現年30多歲的羅斯立以《古蘭經》發誓提到，他所說的一切都是真實的，且班機當時並沒有發出驚天巨響，而是冒出陣陣黑煙，並傳來酸臭難聞的味道。

根據羅斯立的說法，他當時與另外3名船員在當天上午7點30分目擊墜毀一刻，但當一行人趕到現場時，客機已經沉沒在蘇門答臘海域（ Sumatran Sea）。他指出，當時他的船距離墜海地點約有2公里遠，「當時四周都是濃濃黑煙，且空氣中瀰漫著酸味…它（墜毀）的時候就像風箏一樣，左右傾斜搖晃」，但搜尋2天都沒找到任何殘骸或是遺體。

▲ 羅斯立提到，因船隻因缺乏高科技設備，只能利用GPS系統記錄座標。

事件發生至今已隔多年，羅斯立提到，其實早在當年在返航時就已通知馬來西亞與印尼政府，後續也有人前來瞭解狀況，甚至願意提供獎勵，但最後卻是被對方榨取情報，覺得被羞辱。如今在經過在他人勸說之下，他才願意站出來說明。

馬來西亞非政府組織CASSA主席雅各（Jacob George）提到，他曾在2017年見過羅斯立，他現在將會正式把證據交給馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。

只不過，馬航MH370事件迄今仍是個謎團。2014年3月8日，馬航MH370班機原訂從吉隆坡飛往北京，但途中突然從雷達上消失，機上227乘客與12名機組人員全數罹難。

▲▼ 馬航MH370客機仍未尋獲，僅找到殘骸，民眾舉辦追思活動。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：馬航MH370,空難,東南亞要聞

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