劉世芳要求改校歌...郝龍斌反擊　揪全民為陸軍官校慶生

▲國民黨副黨主席郝龍斌。（資料照／記者周書羽攝）

民進黨立委劉世芳3度要求修改陸軍官校校歌，更提案凍結300多萬預算，促使將校歌中的「黨旗飛舞」改為「國旗飛舞」，引發各界關注。對此，國民黨副主席郝龍斌砲轟，「是否改名字才能做生日？這是什麼道理？」將發起全民為陸官慶生活動，透過民間力量，展現對陸軍官校的支持。

郝龍斌17日在臉書PO文表示，民進黨要脅陸軍官校消息傳出後，許多朋友義憤填膺，紛紛與他接觸，已立即湊齊民進黨刪去的333萬元，隨時可以捐給陸官。但遇到一個問題，民進黨就是不給陸官辦校慶，要慶生根本沒有名目，所以就算捐款，也只會用到和校慶不相關的項目上，有違捐款本意。

郝龍斌表示，他因此與幾位朋友決定，既然民進黨不讓陸官辦校慶，就發動民眾一同為陸官慶生！除既有捐款之外，未來不排除公開向群衆募資，南下高雄舉辦系列活動，並透過民間自辦陸官校慶活動，邀請全臺灣以及海內外的黃埔校友，大家一同回娘家開同學會，一起唱校歌。

他並指出，未來更希望透過舉辦活動，邀請全民一起到鳳山、到高雄，去支持捍衛國家的國軍。更可以透過校慶活動嘉年華，把抗戰歷史的真相，以及國軍長年捍衛臺灣安全的血汗史，讓更多的朋友知道。才是真正的愛軍敬軍。

郝龍斌也說，高度肯定陸軍官校校務會議斷然拒絕綠委以預算相脅，展現軍人的風骨，不但對得起所有為國捐軀的學長，也足為後輩典範，「我佩服他們」。