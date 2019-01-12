陸軍官校300萬預算他全捐！拒改歌詞遭立委凍結　福田水餃老闆：聽幹話就飽了

▲民進黨籍立委劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

陸軍官校因不願修改校歌歌詞。遭民進黨立委劉世芳提案凍結創校95周年校慶活動預算333萬元，有官校校友發起募款活動，要讓校慶能夠順利舉辦。另外福田水餃創辦人李杰也在臉書發文「不用募款了」透露有意願捐出300萬協助官校舉辦校慶。

陸軍官校校歌前3句是「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔」，引來劉世芳多次提案要求陸軍官校修改校歌，將歌詞中「黨」字改成「國」。2017年陸官曾舉辦校務會議表決，以40票反對，0票贊成，否決劉世芳的要求。但劉世芳仍不死心，在審議今年國防預算第3度提案要求陸官改校歌，這次輪到陸軍官校的預算遭凍。

▲陸軍官校因不願意修改校歌歌詞預算凍結。（圖／記者林健華攝）

但陸軍官校仍以「國軍恪遵憲法精神，嚴守軍隊國家化，捍衛中華民國，守護民主憲政的決心、立場永矢不變，但校歌具歷史傳承，考量歌詞修正涉及著作權法，應予尊重原著創作精神。」為由拒絕修改，劉世芳便提案凍結校慶333萬預算。劉世芳表示修改校歌，是要體現軍隊國家化，不是施壓，而是理念之爭。

▲福田水餃創辦人李杰發文有意捐款300萬供陸軍官校舉辦校慶。（圖／翻攝自Facebook／福田水餃）

對此福田水餃創辦人李杰粉絲專頁發文「不用募款了」，表示國家不愛自己的軍隊，不愛自己的軍人，還夸夸其談說要保家衛為國，要鞏固主權，沒有這些軍人鞏固個屁，這個政府對自己國軍的欺壓已經不是一天兩天了，人民還不站出來支持，要搞到什麼地步？

李杰表示，身為軍眷，本來就應該為國家做點事，我們別的沒有，一顆熱血愛國的心跟幾疊銀子還是有的，「誰能幫我轉告陸軍官校校方，就說如果法律體制上可以，這被凍結的三百萬我李杰全捐了，省得大家還要麻煩」、「聽你們這些人講幹話我就飽了」。