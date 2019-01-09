「預算書用PDF藐視立法院」　國民黨團凍結預算原因網看傻

▲國民黨立委陳宜民。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

立法院臨時會針對「108年度中央政府總預算案」連日召集朝野協商，國民黨立委曾銘宗與陳宜民提案，質疑主計處部會編列預算書，應有可提供交叉查詢與試算的EXCEL檔，但主計處未落實，僅提供PDF檔案，「有藐視立法院之嫌」，要求全數凍結「主計資訊業務」預算，對此，民進黨立委鄭運鵬直呼無法理解。

▲主計處僅提供PDF檔案，遭到國民黨團提案凍結預算。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

鄭運鵬在臉書直言，「國民黨團這個提案蠻妙的，我實在無法理解，為什麼行政機關提供預算書的檔案用PDF檔，叫作藐視立法院？」預算的檔案當然要用不能竄改的PDF檔，才是尊重立法院，用excel檔，不小心按到一兩個0，或者被亂改一通，拿去亂做文章，都是難以查證的天下大亂。

網友表示，「傻眼」、「依某市潘姓觀光局長的邏輯，把這些公文拿去冰箱冷藏就算“凍結”了」、「認真講，與其提供Excel，應該提供csv等open data格式，供立法委員以程式交叉分析。」、「以後立委資格一定要加一條：會開會讀pdf檔」、「藐視是先轉成jpg檔再用rar壓縮」、「PDF也可以改數字....」

陳宜民下午發布新聞稿回應，預算檔若做成EXCEL檔案也可以鎖起來防止修改，但主計總處一律用PDF檔只是造成每一位立法院委員及幕僚人員在預算審查作業上的困難，「若有EXCEL檔案比較便於立法院每一位幕僚與委員比對資料使用」，當然，如果行政機關願意提供其他更方便的格式也相當歡迎。

陳宜民指出，他上任兩年以來已經多次要求行政機關提供EXCEL檔案，而主計總處歷年的預算總表也是以EXCEL檔案格式放在網路供國民下載，讓他不解，需要閱覽以及監督的立法院，卻拿不到EXCEL檔案，無法用更有效率的方式處理預算案。

陳宜民表示，該案在討論時已經經主計總處同意，改成主決議，並非全數凍結，立法院多位委員多次的要求，依舊不提供EXCEL檔案的官本位態度，如果不是藐視國會，難道是行政機關藐視人民？尤其在這個大數據全民監督的時代，實在不是「開放政府」的態度。

▼陳宜民強調，該案已經經主計總處同意，改成主決議，並非全數凍結。（圖／陳宜民提供）