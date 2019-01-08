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民進黨執政卻喊台獨　郝龍斌：哺乳中的孺子，咬斷慈母乳頭！

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▲▼ 郝龍斌出面說明與游淑惠關係 。（圖／記者周書羽攝）

▲郝龍斌。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委劉世芳6日提案，凍結陸軍官校擴大預算的300多萬元，促使將校歌中的「黨旗飛舞」改為「國旗飛舞」，引來網友批評「你憑什麼更改？」國民黨副主席郝龍斌也對此表示，民進黨取得中華民國政權，又否認中華民國，「這和哺乳中的孺子，咬斷慈母的乳頭有何不同？」

劉世芳6日在臉書上提到，期待陸官討論校歌的「黨旗飛舞」，已經連三年提案要求。這不是「逼」，而是「堅持軍隊屬於國家」。民主化歷程以來，軍隊已經國家化，黨旗終究非國旗，無奈陸官校歌仍堅持「黨旗飛舞」。因此，自己基於民主理念、軍隊國家化的原則，要求陸軍官校校務會議，按大學自治精神討論，畢竟不同年代的陸官校友想法或有不同。

▲▼高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜辯論會後陳其邁記者會,劉世芳。（圖／記者季相儒攝）

▲劉世芳。（圖／記者季相儒攝）

劉世芳拿政治大學舉例，校歌就經校內民主程序與校務會議，自決將「實行三民主義為吾黨的使命」，修正為「實踐民主法治是我們的使命」，並採新舊歌詞並陳，「有為者亦若是，政大可以，陸官也可以！」

針對劉世芳的提案，郝龍斌8日在臉書表示，對日抗戰、國共內戰，若有任何一位陣亡者是民進黨，那歡迎改校歌。但當時為國捐軀、犧牲性命時，根本沒有民進黨，「這就是民進黨的本質—收割前人的犠牲的成果，同時又糟蹋歷史。」

郝龍斌說，這如同民進黨取得中華民國政權，又否認中華民國。「他們個個位居要津，卻又口口聲聲說自己是台獨工作者。這和哺乳中的孺子，咬斷慈母的乳頭有何不同？」說實在，校歌怎麼唱，干立委甚麼事？民進黨大敗還不到50天，前幾天還大談反省，轉過身來立刻故態復萌，真讓人不耐。

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲陸軍新兵。（示意圖／陸軍司令部，下同）

郝龍斌提到，就算黨旗飛舞又有什麽問題嗎？八年對日抗戰，大型會戰22次，大規模作戰幾百場，中小規模戰鬥上萬場，陣亡將官268位，包括2位集團軍總司令、8位軍長，20位師長，其中超過200人出身黃埔。這些人可都是唱著「怒潮澎湃、黨旗飛舞」畢業的，卻都是為中華民國與全國同胞們犧牲了生命。

郝龍斌稱，到現在在執政黨的無理要求的壓力下，陸軍官校校務會議以40:0的壓倒性票數，依舊維持「怒潮澎湃、黨旗飛舞」的校歌歌詞，這個決議「讓我們看見軍人的風骨，他們對得起所有為國捐軀的學長們，我佩服他們！」現在立委只知政治鬥爭，硬要把校歌與黨軍掛勾，不但是對歷史的無知，更對不起這些黃埔健兒們。

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

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關鍵字：郝龍斌,民進黨,台獨,劉世芳,陸軍官校

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