盧秀燕出席行政院會　恭賀林佳龍擔任交通部長

▲盧秀燕出席行政院會恭喜林佳龍擔任交通部長，並希望中央對台中建設能多多幫忙。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕17日出席行政院會，恭喜並祝福前市長林佳龍擔任交通部長，她也請交通部能盡速核定捷運、山手線等前瞻計畫經費，希望能「一次核定」、「全額補助」。她表示，她對盧部長很有信心，也將爭取主辦2020燈會，並向內政部提6項建設計畫等，盼中央能全力促成，造福台中。

台中市長盧秀燕17日上午北上，出席行政院會，為了就是要幫台中多爭取建設。盧秀燕說，她上任沒多久，前行政院長賴清德就鼓勵六都首長儘量親自出席院會，並說如果多多出席的話，中央會多多補助，給很多的幫忙。

▲台中市長盧秀燕（前排中）與桃園市長鄭文燦（前排右）、新北市長侯友宜出席行政院會。（圖／台中市政府提供）

她表示，一開始要先恭喜並祝福前市長林佳龍擔任交通部長，有關軌道建設計畫，請交通部儘速核定捷運綠線延伸到彰化段計畫，同時也將捷運綠線延伸大坑段納入前瞻基礎建設。至於山手線環狀鐵路計畫，也請中央一次核定，並全額補助經費。

盧秀燕說，上次行政院會她表態台中願意主辦2020台灣燈會，今天再次表達主辦意願，並將按交通部觀光局的規定準時提出書面申請。期盼中央及交通部促成。另外，市府有6項建設計畫要向內政部提出，總經費約5.2億元，經濟部水利署也有計畫提出，相關細節都會進一步跟內政部、水利署接洽。

▲▼行政院長蘇貞昌與台中市長盧秀燕握手寒暄。（圖／台中市政府提供）

會後，盧秀燕受訪時說，院會氣氛非常好，行政院長蘇貞昌也對地方首長的建議都給予正面回應，而交通部林部長擔任過台中市長，相信對山手線一定會替台中著想，一定會給台中全額補助，她非常有信心。她相信民意會站在台中這邊，因為鐵路是中央財產，沒道理地方要幫中央出錢，所以中央應全額補助才對，且之前台中鐵路高架化也是中央全額補助。

另外，關於停止「中電北送」，盧秀燕說，我們要求中火4號機能夠除役，也已在院會裡面2度發言，這段時間，前院長賴清德有指示經濟部及台電與市府協商，這2天都在陸續協商中。今天看到南部地區也發起「南電不北送」運動，這表示中南電北送，造成中南部空污非常嚴重，中央必須整體審視。

盧秀燕也說，會中她主動報告，最近家暴跟虐童事件非常多，行政院非常重視，院長做了很多指示，各部會與各直轄市也踴躍發言，大家都很關心這個議題。台中市政府已啟動過年前關懷訪視工作，有很多高風險家庭都有案可查，希望過年前再做過一遍。

對於盧市長爭取中央建設的立場，包括桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜也都在會中表達認同，認為中央應與地方政府建立更友善的夥伴關係，全力支持地方的重大建設。行政院長蘇貞昌也對地方首長的建議給予正面回應。

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