羅文嘉：蔡英文內政是弱項！蘇貞昌是指定打擊

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉17日接受廣播訪問時表示，民進黨敗選主因之一，是與人民距離越來越遠，而領導人總統蔡英文也要負最大責任；不過他也稱讚蔡英文擅長對外，對內政問題是弱項，但現在任命行政院長蘇貞昌，可以不齊欠缺，會是重要指定打擊。

羅文嘉表示，從一般民眾從外面看，這個政府、執政黨跟我們好像在不同世界，這是整體的感覺，政府關心的問題很重要，但與民眾所關心的問題順序並不同。

羅文嘉說，台灣正面臨中國大陸威脅，需要有一個代言人，向國際社會說出台灣的主張，而蔡英文過去兩年的表線得到國際社會的支持，這也正是她的最大強項，就是捍衛台灣價值跟國際地位，「非常冷靜、清楚、不挑釁，但立場堅定，也可以跟國際社會對話」。

不過，羅文嘉也坦言，蔡英文要調整的就是內政上的表現跟領導風格，未來這一年還是有機會的，特別是認命了蘇貞昌擔任閣揆，正好補齊欠缺，「蔡英文擅長對外，對內就成為她的弱項，就像一個好的投手未必是好的打擊者」

對於蔡英文挑戰2020年總統連任，羅文嘉表示，這場選舉的目標意義很清楚，並非藍綠，而是台灣與大陸的競爭，是民主與獨台的競爭，必須確保民主與台灣獲得勝利。

在候選人方面，羅文嘉認為，現任總統要競選連任，每個人都有參選的機會，黨有公平的選擇機制，但是最後的人選，一定是在選戰中能得到最大支持的候選人，到目前為止，他並未看到任何一組黨內候選人，可取代現任總統蔡英文。

▼總統蔡英文與行政院長蘇貞昌。（圖／總統府提供）