「拜託蘇院長再罵一次！」　台大醫：躉購費率一定不敢漲

▲風力發電。（示意圖／達志影像）

生活中心／台北報導

「以核養綠」公投成功過關，讓能源政策成為一大考驗，大家都在關注30日即將公布的再生能源躉購電價。「蘇院長，拜託您再去罵一次！」台大前副院長王明鉅在臉書發文，經濟部勿對離岸風電的新年度躉購費率放水，讓全台灣民眾未來10年要多繳1738億元 。

王明鉅指出，目前四家離岸風電要適用的2019年躉購費率，如果經濟部能源局又開會漲價，甚至漲回前十年每度電用7.1177元的話，和去年11月26日預告的每度5.108元的差異，全台灣民眾未來10年就要多繳1738億元。

「1738億元耶！我知道蘇院長一定會愛惜全台灣2350萬人的荷包。」王明鉅表示，蘇院長愛惜民生，為了阻絕豬瘟病毒而大發雷霆，現在經濟部在一個月內，就要決定這個可能會讓全台灣民眾多花1738億或是只少一點點的離岸風電躉購費率，拜託蘇院長也去視察一下經濟部，當然更要去大發一次脾氣。

▲台大前副院長王明鉅。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

王明鉅說，他相信只要您衝衝衝去罵一次人，經濟部沈部長能源局林局長與躉購費率審議會的胡召集人與其他20位委員們，不管廠商怎麼抗議，一定打死也不會漲價。他指出，「有了您的硬漢形象與發火支持，他們就有絕對充份的理由對廠商硬起來硬到底。」

王明鉅指出，台灣會缺電的是夏天，但是夏天的台灣海峽上根本沒有風，也不會有電，這些離岸風電大部份都是冬天才有風才發電的，但是冬天的台灣根本不缺電。他說，如果真的裝上了這些大風車，到了過年放假的那一個多星期，百工百業大家都在休假的時候，「台灣人民還要用一度7.1元來買這些根本用不到的電」。

文末，王明鉅還拜託蘇貞昌，要去罵經濟部的時候，一定要預告而且開直播，一定會拚命拜託大家分享直播的，「台灣人民未來十年能不能省下1738億元，就全看蘇院長您了！」