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雲端最前線／6天4起虐童案！ 台灣竟成虐童天堂？

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新聞節目中心／綜合報導

又爆發虐童致死案！台南1歲6個月女嬰疑似因打翻牛奶，慘遭17歲生母、同居人、堂姊及堂姊夫4人虐死，外婆控訴女兒離婚後搬到堂姊租屋處，4人經濟不好，20歲堂姊曾瞎扯，女嬰被「嬰靈」纏身，常常打翻東西，要用黑令旗打才能驅離，不僅不讓女嬰睡覺，還要一直打到嬰靈離開。而檢察官16日相驗，初步判定女童死因疑為頭部遭到重創，造成顱內大面積出血。《雲端最前線》17日邀請台北市議員鍾沛君、律師馬在勤、兒童權益促進協會理事長王薇君、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討台灣虐童問題。

台南1歲6個月女嬰疑似因打翻牛奶，慘遭17歲生母、同居人、堂姊及堂姊夫4人虐死，最後送往醫院搶救後仍因傷勢過重宣告不治，由於女嬰生母薛女僅17歲尚未成年，因此16日晚間遭移送往少年法庭，並裁定收容；而另外涉案的薛女堂姊、何姓堂姊夫及李姓友人晚間遭檢方依法聲押。台南地院審理後，認為3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，有羈押必要，於17日0時30分裁定3人羈押獲准，未禁見。

▲17歲薛女生母等4名虐童致死涉案人，被市警五分局依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲17歲薛女生母等4名虐童致死涉案人。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，薛女生下女嬰後不久旋即與丈夫離婚，還因嫌媽媽「管太多」，攜女投靠到20歲的堂姊租屋處住，3人經濟狀況不穩靠著家中接濟，而堂姊夫友人李姓運將因為有欠債，也借住在該處。外婆指出，4人經濟不好，20歲堂姊曾瞎扯，女嬰被「嬰靈」纏身，常常打翻東西，要用黑令旗打才能驅離，不僅不讓女嬰睡覺，還要一直打到嬰靈離開。

15日晚間，薛女因女兒打翻牛奶大發雷霆，順手抄起不求人就是一頓猛揍，隨後還若無其事外出夜唱3小時，直到返家途中驚覺女兒狀況不對，這才急忙將她送往醫院急診，但無奈仍回天乏術，搶救後宣告不治身亡。

外婆控訴會虐打小孫女，全是身材豐腴的堂姊一手主導，「女兒過去住之後，堂姊就開始跟她洗腦，限制她的行動，不讓她外出！」甚至在虐出人命後，堂姊夫還跟薛女大打悲情牌，哀求表示堂姊已經懷孕數月，再過一陣子即將臨盆，「你（薛女）還未成年，就算被判刑期也會比較輕，拜託不要把我們咬出來！」企圖將責任全推給薛女一人獨扛。

▼虐童案件引網友憤慨，聚集台南地檢。（圖／記者宋德威攝）

▲虐童案件引網友憤慨，聚集台南地檢。（圖／記者宋德威攝）

而檢察官16日相驗，發現女童全身佈滿了許多新舊外傷，除了棍棒毆打的傷痕，還有用手捏和手指甲掐出的傷口，頭部的前額和後腦則有紅腫傷勢，初步判定女童死因疑為頭部遭到重創，造成顱內大面積出血。看到女童全身佈滿新舊傷痕慘狀，讓身為人父的台南地檢署主任檢察官周盟翔都忍不住難過硬咽，強調一定會全力追究嫌犯的刑事責任。對此，藝人吳鳳首度公開表態，表示看了這麼多起虐童案，開始真心支持死刑等嚴厲的責罰，一番話讓網友力挺，「支持重判」、「不能教化就火化」。《雲端最前線》17日邀請台北市議員鍾沛君、律師馬在勤、兒童權益促進協會理事長王薇君、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討台灣虐童問題。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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