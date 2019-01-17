快訊／17歲虐童媽疑嗆鄉民「敢打通通提告」：我早就出來了，你們慢慢等

▲生母留言嗆網友。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

台南1歲女嬰虐死案，17歲未婚媽媽與其堂姊、堂姊夫及李姓男子移送少年法庭裁定收容，怒炸的網友紛紛灌爆她們的臉書。未婚媽媽被逮捕後，向相關單位直呼很後悔，但在離開地檢署後，看到臉書留言，也在底下回嗆「想打我早得很，敢打我一律通通提告」。

目前全案曝光後，台南當地鄉親群情激憤，還數度包圍台南市第五分局、地檢署、殯儀館堵人，揚言要給這4個虐童嫌犯「一個教訓」；網友、鄉民也湧入4人臉書，怒罵「沒良心」、「孩子是親生的為什麼如此下得了手」、「你的親生骨肉啊！你怎麼那麼冷血？」

沒想到，有網友在留言中發現生母竟然回嗆，「我早就出了，你們慢慢在地檢署吧:))想打我早的狠（正確應為：早得很），敢打我一律通通提告:)))」、「我怎麼樣到底干你們什麼事情，拜託別來煩我行嗎？逼我去自殺嗎？」讓網友暴怒「還敢嗆聲？到時到庭上可要好好給法官過目一下，這可教化？」

▲有網友質疑嗆聲帳號真實性。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過也有人質疑帳號真實性，「不同人啊…冒充不好玩」，就有網友推論，由於生母未滿18歲，被檢察官移送台南地院少年法庭審理，大約16日晚間6點由法官裁定收容，如果留言真的是本人所為，推論可能是在這段時間回覆的。