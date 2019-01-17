快訊／虐嬰3嫌「凌晨羈押」！400人包圍南檢　警築人牆戒備

▲台南虐殺童案！深夜飆車族到場 警方包圍壓制。（影／記者宋德威攝）



社會中心／綜合報導

台南市年僅1歲的小女嬰慘遭生母薛女及其3名同居人施虐，最後送往醫院搶救後仍因傷勢過重宣告不治；由於薛女僅17歲尚未成年，因此16日晚間遭移送往少年法庭，並裁定收容；而另外涉案的薛女堂姊、何姓堂姊夫及李姓友人晚間遭檢方依法聲押。台南地院審理後，認為3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，有羈押必要，於17日0時30分裁定3人羈押獲准，未禁見。

▲涉嫌虐殺女嬰的3名嫌犯凌晨裁定羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，薛女生下女嬰後不久旋即與丈夫離婚，還因嫌媽媽「管太多」，攜女投靠堂姊家，不料4個大人卻時常對年幼的女嬰施虐；15日晚間，薛女因女兒打翻牛奶大發雷霆，順手抄起不求人就是一頓猛揍，隨後還若無其事外出與好友夜唱3小時，直到返家途中驚覺女兒狀況不對，這才急忙將她送往醫院急診，但無奈仍回天乏術，搶救後宣告不治身亡。

▲台南虐嬰，生母因未成年送往少年法庭；另3嫌則於凌晨裁定羈押獲准。（圖／記者宋德威攝）



誇張的虐嬰案曝光後立即點燃全台民眾怒火，憤怒群眾透過網路串連包圍警局、殯儀館及台南地檢署，揚言要替枉死的女嬰討公道，隨著夜色漸深台南地檢署外聚集的人潮也越來越多，警方曾試圖柔性勸離，但民眾仍不肯離去，甚至還藉口「我在抓寶可夢」，持續在南檢外逗留，粗估凌晨至少有3、400人聚集。

由於涉嫌施虐殘殺親女的薛女還未成年，因此在偵訊後立即遭移送少年法庭，並於16日晚間遭法官裁定收容；另外3名成年的嫌犯則於16日晚間遭檢警移送、聲押，但3人卻異口同聲表示「沒錢請律師」，因此羈押庭只好等到法扶律師到場後、於晚間23時許開庭，台南地院法官也於17日凌晨0時30分裁定3人羈押獲准，稍後將送往看守所。

目前南檢、警局外圍觀群眾仍然甚多，即便已經凌晨時分仍不肯散去，警方擔憂事態擴大、衝突失控，只得加派警力並築起「人牆」戒備，將圍觀群眾隔開，避免場面混亂、再生事端。

▼台南虐嬰，生母因未成年送往少年法庭；另3嫌則於凌晨裁定羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝）