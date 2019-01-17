郭靜文／【慟！兒虐】多一份雞婆少一個虐童悲劇

報載台南市1歲6個月女童因呼吸微弱，被母親及其友人送到郭綜合醫院，醫師搶救後仍宣告不治。台南地檢署檢察官據報相驗、解剖，認為女童的表姊、表姊夫及友人涉犯刑法第271條第1項殺人、第286條第1項對未滿16歲之人施以凌虐妨害其身心發育等罪嫌，傍晚向台南地院聲請羈押禁見。另女童的母親未滿18歲，則由警方移送少年法庭審理。

同樣的情形發生在之前苗栗縣一名男嬰出生滿月後，只要哭鬧吵人，就遭從事綁鐵工的21歲父親殘暴對待，至少8次以上，雙手雙腳都有遭徒手扳扭的骨折傷勢，多達5處；男嬰甚至被父親用嘴咬住一隻手，再以手用力撕扯成傷，且於4個月大時，在一回受暴中流血不止、奄奄一息，經送醫急救才保住一命。男嬰的20歲媽媽竟扯謊袒護丈夫、誤導檢警偵辦方向，謊稱是交給友人「彤彤」照顧所致。男嬰雙親原被裁定交保，但付不出保釋金，現被限制住居，檢方依刑法第278條第3項、第1項重傷害未遂、同法第284條第1項過失傷害罪嫌，分別將男嬰的父親、母親提起公訴，並請法院從重量刑。

依據衛生福利部最新公布的106年兒少保護統計數字，106年通報處理人數4萬5283人，高於前年的4萬660人，其中包括3748件緊急事件。且遭受虐死亡之兒童計23人，更創下歷年新高，當中包括遭父母虐待死亡者7人、因父母嚴重疏失而死亡者3人、遭父母帶同自殺身亡的兒童計有13人。從以上怵目驚心的數字，可知我國對於兒童權益保護之嚴重不足，社會安全網亦未發生應有的作用。

上述第二起的苗栗虐嬰案是在男嬰因為父親施暴而血流不止，經父母送醫後為醫護人員發現全身多處骨折，包含不同程度之骨痂形成，身上有不同程度之新舊淤傷、撕裂傷，醫師高度懷疑為兒虐事件，而通報社會局緊急安置，苗栗縣政府社會局並依據《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第2項規定，對男嬰父母獨立提出告訴，經檢警介入調查，透過調閱監視器畫面、通聯紀錄及進行訪查等方式，查證男嬰母親所說綽號「彤彤」之人並不存在，才戳破謊言，查明真相。

男嬰一家雖是三代同堂，但關係疏離，祖父母竟然不知孫子遭虐，這種家內虐待的悲劇，需要周遭人們多一些警覺與關心，而不僅僅只是依賴社政或醫護人員去發現及處理。

基於社會防護網的精神，《兒童及少年福利與權益保障法》第53條規定，醫事人員、社會工作人員、教育人員、保育人員、教保服務人員、警察、司法人員、移民業務人員、戶政人員、村（里）幹事及其他執行兒童及少年福利業務人員，於執行業務時知悉兒童及少年有遭受遺棄、身心虐待等情形，應立即向直轄市、縣（市）主管機關通報，至遲不得超過24小時，就是要避免這類悲劇一再重演。

冷漠的社會需要多一些雞婆的人，把這些毫無反抗、求救能力的孩子當作自己的孩子看待，建議民眾若懷疑周遭孩童有遭受身心虐待或性侵害、性騷擾的情形，請儘速撥打113專線，透過社工員線上服務，盡快救援身處生命危機中的兒童。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●郭靜文，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。