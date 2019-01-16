「九二共識是台灣保命仙丹」　馬英九520後有意願訪大陸

▲馬英九520後有意願訪大陸。（資料照／記者周書羽攝）

記者賴于榛／台北報導

總統蔡英文日前指出，台灣人絕不接受九二共識，前總統馬英九16日被問及九二共識是否還有未來，他則重申九二共識不是片面承諾，而是雙方共識，且22縣市中，藍營有15個執政縣市支持九二共識，所以九二共識沒死掉，也不會死掉，「這是台灣保命仙丹」；另外，主持人追問馬英九520解除列管後會訪大陸嗎？他則表示沒有規劃，但有意願。

對於中國國家主席習近平日前談話，蔡英文已定調，習近平的九二共識就是一國兩制，台灣人絕不接受。對此，馬英九16日接受廣播節目專訪時被問到九二共識是否還有未來？馬英九則說，「九二共識當然有未來」，海峽兩岸堅持一中原則，但認知含義有所不同，可用口頭聲明各自表達，隔天媒體頭版也以「一個中國，各自表述」描述九二共識，這不是片面承諾，而是雙方共識。

馬英九還說，全台22縣市中，藍營有15個執政縣市支持九二共識，所以九二共識沒死掉，也不會死掉，「這是台灣保命仙丹」，蔡英文是拉住民眾普遍討厭一國兩制的情緒用來連結九二共識，可國民黨要強調，一國兩制是國家統一後的制度討論，跟統一前沒關係。

「我不是講這話討好他」，馬英九指出，馬習會後他曾當著習近平的面說，我方的九二共識不出現一中一台或台獨，因為這是中華民國《憲法》所不允許的。但統一議題他也沒有習近平那樣有急迫感，他說，2013年參加APEC時習近平曾跟前副總統蕭萬長說，兩岸政治協商不能一拖再拖，但他認為，揠苗助長只會欲速不達。

而若要進入政治協商，馬英就澤說，應該透過公開討論的民主程序，好比公投，或至少是民調，且不可能短時間達成，統一條件也不能草率，大陸不可用武力威脅，須讓人民充份表示意見，沒談成前就是維持現象，用九二共識維持兩岸和平跟經濟繁榮。

另外，主持人追問馬英九520解除列管後會訪大陸嗎？他則表示尚無規劃，但有意願，「不排除這可能性，還沒有規劃，但有意願。」