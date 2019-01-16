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機場100％搜查疫區手提行李多耗12分　「緊急採購」X光機支援

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▲▼內政部長徐國勇出席「幸福安居 歡喜迎春」新春揮毫活動。（圖／記者賴于榛攝）

▲內政部長徐國勇出席「幸福安居 歡喜迎春」新春揮毫活動。（圖／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

內政部長徐國勇16日搭乘機場捷運到桃園機場視察非洲豬瘟防疫，針對機場目前動用人力100％搜查來自疫區手提行李，他下午受訪指出，已經動用「緊急採購」，趕緊購入X光機，這段時間高風險疫區旅客採取人工檢查，今日在現場第一班飛機從旅客第一個出來到離開，前後才花12分鐘，但效果非常好，也有查到香腸跟肉類製品。

行政院長蘇貞昌日前指示，為防範非洲豬瘟，應100％搜查來自疫區的手提行李，並指示內政部、財政部、農委會全力配合。徐國勇16日搭乘機場捷運到桃園機場視察非洲豬瘟防疫，針對機場目前動用人力100％搜查來自疫區手提行李，他下午出席「幸福安居 歡喜迎春」新春揮毫活動後受訪指出，內政部兩項任務是採購X光機與增派航空警察員額，人員增加好處理，將先從保一、保二調人支援。

X光機部分，徐國勇說，經與公共工程委員會協調商議後，已經動用「緊急採購」，趕緊購入X光機，但在快也得一周到10天左右，這段時間高風險疫區旅客採取人工檢查，今日在現場第一班飛機從旅客第一個出來到離開，前後才花12分鐘，但效果非常好，也有查到香腸跟肉類製品。

徐國勇還說，有國人旅客認出他來，除了說聲部長加油，甚至說這幾分鐘如果可以防止非洲豬瘟入侵，那這個都是值得的，一點點時間換來安全，因為非洲豬瘟如果入侵，台灣將是每年損失兩、三千億，這樣一點點時間大家都樂於配合，讓他覺得很感動。

媒體也追問是否蘇貞昌院長盯得比較緊，徐國勇則說，賴院長也是高效率盯很緊，蘇貞昌也是盯得相當緊，無論哪個院長來都要戰戰兢兢，內政部工作相當繁雜，會持續努力。

至於特意搭機捷到機場是否為接地氣的表現，徐國勇則說，他是考慮到下雨容易塞車，大眾交通工具也比較方便才會搭乘，並非有其他考量。

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關鍵字：桃園機場,手提行李,徐國勇

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